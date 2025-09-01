Acceso

El Valencia refuerza su delantera

Llega al Valencia en calidad de cedido hasta finald e temporada

Hugo Duro of Valencia CF celebrates a goal with teammates during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and Getafe CF at Mestalla stadium on August 29, 2025, in Valencia, Spain. AFP7 29/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Los futbolistas del Valencia celebran un golAFP7 vía Europa PressEuropa Press
El delantero argentino Lucas Beltrán jugará cedido esta temporada en el Valencia procedente del Fiorentina, sin opción de compra.

Lucas Beltrán, de 24 años, se formó en el River Plate y en 2023 llegó al equipo italiano, en el que ha disputado 65 partidos en las dos últimas temporadas, en las que ha firmado once goles y ocho asistencias.

El Valencia, que llevaba semanas en negociaciones con la Real Sociedad para lograr el regreso del también delantero Sadiq Umar, ha inscrito ya a Lucas Beltrán en LaLiga, según recoge la web de la competición.

