Oficial
El Valencia refuerza su delantera
Llega al Valencia en calidad de cedido hasta finald e temporada
El delantero argentino Lucas Beltrán jugará cedido esta temporada en el Valencia procedente del Fiorentina, sin opción de compra.
Lucas Beltrán, de 24 años, se formó en el River Plate y en 2023 llegó al equipo italiano, en el que ha disputado 65 partidos en las dos últimas temporadas, en las que ha firmado once goles y ocho asistencias.
El Valencia, que llevaba semanas en negociaciones con la Real Sociedad para lograr el regreso del también delantero Sadiq Umar, ha inscrito ya a Lucas Beltrán en LaLiga, según recoge la web de la competición.
✕
Accede a tu cuenta para comentar