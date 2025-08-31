Juan Cruz elige equipo para esta temporada

El Leganés ha anunciado un acuerdo para actualizar las condiciones contractuales del extremo argentino Juan Cruz, que hasta la fecha estaba vinculado al club hasta la temporada 2027-2028, y cierra así las puertas a una posible salida del club con la que se viene especulando durante todo el mercado estival.

La entidad aclara que esta unión se ampliaría en una campaña más, hasta la 2028-2029, si a la conclusión de su contrato el club consiguiera el ascenso o la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Asimismo afirma que el entendimiento entre ambas partes "supone una mejora y un paso adelante tanto para el jugador como para el club, reforzando así la confianza y el vínculo existente".

Juan Cruz, que llegó al Leganés en enero de 2024 procedente del Real Betis, acumula desde entonces 55 partidos y 12 goles como blanquiazul. Ninguno de ellos ha sido en lo que va del presente curso, pues todavía no ha tenido minutos ni en pretemporada ni en los dos encuentros ligueros disputados hasta la fecha. En el nuevo contexto esa situación podría cambiar, abriéndose la puerta a que se estrene el lunes en el duelo que medirá a los suyos contra el Deportivo de La Coruña en Butarque.