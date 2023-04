Kempes explica por qué Argentina saldría ganando si Messi no vuelve al Barcelona

El que fuera futbolista del Valencia y campeón del mundo con Argentina en 1978, Mario Alberto Kempes, aconsejó a Leo Messi renovar con el PSG declinando la opción de regresar al Barcelona.

«No creo que sea saludable que Messi vuelva al Barcelona. Él estaría mejor en Francia y de esa manera llegaría tranquilo al próximo Mundial. Los objetivos del Barcelona son diferentes en la actualidad. Aún se están armando todavía después de su salida. Hay muchos líos en la institución. Siendo egoísta y pensando en la Selección Argentina, que se quede en el PSG. Para su tranquilidad física y mental, es más probable que llegue a la selección más fresco jugando en Francia que haciéndolo en Barcelona», señaló el argentino en Súper Deportivo Radio al ser preguntado por su compatriota.

Sobre la presión de Leo Messi en el Barcelona, Mario Alberto Kempes destacó: «A nivel local no tiene problemas de ningún tipo: puede perder la Copa de Francia y no va a pasar nada. La Ligue 1 la gana caminando. Por eso digo lo de la salud mental, porque si piensa en el próximo Mundial es importante que su cabecita esté fresca y el físico aún mejor. Por eso digo que su lugar ideal sigue siendo el país galo».

El argentino también explicó por qué su compatriota está siendo silbado: «Lo que pasa que está jugando en Francia: un país que perdió la final con Argentina, que Messi fue la figura. Les debe doler ver al mejor jugador del mundo en su equipo y que no rinda como lo hizo en Qatar».

¿Qué le preguntaría Kempes a Messi?

Para concluir, Mario Alberto Kempes confesó la pregunta que le haría a Leo Messi: «Una de las preguntas que le haría es cómo hizo para lograr el cambio de actitud que tuvo con el correr de los años en la Selección Argentina. Como hizo para revolucionarse él mismo, porque su comienzo en la selección no fue nada fácil y sin embargo siguió yendo y vistiendo la camiseta. En su momento era muy querido en el Barcelona y menos en Argentina, pero eso hoy ya no ocurre y se lo aprecia como el jugador que siempre fue, lo que pasa que antes no le salían las cosas».