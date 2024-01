Luis de la Fuente vuelve a responder a la pregunta de si Sergio Ramos volverá a la Selección

Pese a que la temporada del Sevilla no está siendo buena, Sergio Ramos sigue haciendo méritos a sus 37 años para volver con la Selección. Sobre si tiene posibilidades ha vuelto a ser preguntado un Luis de la Fuente que no cierra las puertas al defensor, aunque admite que su apuesta pasa en estos momentos por otros futbolistas.

Cuestionado en Jugones sobre si Sergio Ramos volverá a la Selección, el riojano contestó: “Nunca se sabe”. Y añadió: “Soy un admirador de Sergio Ramos y lo sigo siendo”.

No obstante, Luis de la Fuente señaló: “La propuesta de ahora está en base a unos futbolistas que conocéis”. “Tengo una idea y una base de jugadores que pasa por otros”, agregó dejando entrever que Sergio Ramos lo tendrá complicado para volver con la Selección.

La última vez que Luis de la Fuente habló de Sergio Ramos

Más molesto se mostró Luis de la Fuente cuando fue preguntado sobre el posible regreso de Sergio Ramos con la Selección el pasado mes de octubre. “Nadie deja de ser futbolista hasta que va a otro lado. Si sigue jugando al fútbol y tiene que venir, vendría, pero si no viene será por algo. No le demos más importancia, demos naturalidad y no estemos siempre pendientes de Sergio. Soy admirador de él y le aprecio muchísimo pero vienen otros y punto”, señaló, tajante, entonces.

“Aquí vienen muy buenos jugadores y otos podían estar y no están. No sé por qué siempre nos centramos en algunos. No voy a dar nombres ni alimento debates, doy naturalidad. Tengo 300 jugadores para elegir y elijo a 23 o 24. Está todo más claro que el agua”, zanjó Luis de la Fuente.