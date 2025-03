Maffeo responde al interés de un equipo de LaLiga en su fichaje

Pablo Maffeo, que hace un año se mostró abierto en el Real Mallorca, sigue en el conjunto balear después de que jugaran en contra sus palabras. Esto es algo que quiere aprovechar el Betis, donde Manu Fajardo ya habría iniciado los trámites para cerrar su fichaje de cara al siguiente curso.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el Real Mallorca ya está buscando un recambio para el lateral de 27 años consciente del interés del conjunto verdiblanco. Cabe señalar que Pablo Maffeo ya estuvo cerca de abandonar el cuadro bermellón en el mercado invernal por una cantidad cercana a los 8 millones de euros, cifra por la que podría moverse su fichaje por el Betis.

Maffeo y el interés del Betis en su fichaje

Preguntado por el interés del Betiis en su fichaje, Pablo Maffeo contestó entre risas en una entrevista para El Partidazo de COPE: “Yo también lo he leído”. “A día de hoy pienso en acabar la temporada, no quiero que me pase lo del año pasado. Dije que me quería ir a mitad de temporada y no se me volvió en contra a nivel personal, porque me da igual lo que digan los aficionados sean del equipo que sean, pero en lo deportivo se me hizo cuesta arriba…”, reconoció el futbolista del Real Mallorca.

“Solo pensaba en irme y luego pasan los días y se hace duro. Así que ahora prefiero estar tranquilo, si en julio o agosto se tiene que dar pues ya se verá”, finalizó Pablo Maffeo.