El Atlético de Madrid cierra el fichaje de un delantero por 22 millones

Atlético de Madrid y Nápoles han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Giacomo Raspadori al conjunto rojiblanco. El delantero de 25 años será el recambio de Ángel Correa.

Giacomo Raspadori no ha estado presente en la presentación del Nápoles tras el acuerdo alcanzado con el Atlético de Madrid. Si bien el club italiano pedía 30 millones de euros por dejar marchar a su delantero, el club colchonero finalmente pagará 22 millones por él, aunque podrían ser 26 en función de variables.

Giacomo Raspadori, que juega en una posición más retrasada que Julián Álvarez y que Sorloth, disputó 29 partidos con el Nápoles la pasada temporada, en la que anotó 6 goles. Ahora se unirá al Atlético de Madrid hasta 2030.

Giacomo Raspadori no estará con el Atlético de Madrid ante el Newcastle

El Atlético de Madrid afrontará este sábado fuera de casa ante el Newcastle su tercer y último partido amistoso de pretemporada, con el propósito entre los colchoneros de mejorar la cara exhibida previamente contra Oporto y Rayo Vallecano, a tan solo una semana de que comience LaLiga EA Sports. A la espera de concretar el fichaje del mediapunta italiano Giacomo Raspadori, la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone sigue acoplándose durante un verano raro y marcado por su participación hace mes y medio en el Mundial de Clubes de la FIFA. Después tuvieron casi un mes de vacaciones, si bien en la dirección deportiva del club aceleraron para animar el mercado de contrataciones de Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Álex Baena y Thiago Almada, además de las adquisiciones en propiedad de Juan Musso y de Clément Lenglet. A estos nombres de unirá ahora el de Giacomo Raspadori.