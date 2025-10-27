El Manchester City elige recambio para Guardiola

Pep Guardiola, con contrato en vigor con el Manchester City hasta 2027, podría renovar por otras dos temporadas antes de tomarse un descanso tal y como él mismo afirmó. No obstante, el conjunto inglés ya peina el mercado en busca de un sucesor y parece haberlo encontrado en Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern de Múnich.

Así lo aseguran desde Alemania, donde hablan del técnico belga como el favorito del Manchester City para suceder a Pep Guardiola. Dicha información llega tan solo unos días después de que Vincent Kompany renovase con el Bayern de Múnich hasta 2029, club al que llegó en 2024 y con el que tenía contrato hasta 2027.

Y precisamente Pep Guardiola, con contrato hasta 2027, podría renovar con el Bayern de Múnich hasta 2029. “Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, dijo el catalán el pasado mes de agosto en una entrevista para el canal Men In Blazers.

Guardiola avaló a Kompany como su recambio

Cabe señalar que Pep Guardiola ya avaló a Vincent Kompany, al que tuvo a sus órdenes en el Manchester City, como su recambio cuando el belga entrenaba al Burnley. “Personalmente, estoy encantado por su éxito en Burnley”, reconoció semanas antes de que sus equipos se enfrentaran en la FA Cup. «Regresará tarde o temprano. Su destino es ser técnico del City, ya está escrito en los astros. va a pasar. No sé cuándo, pero va a suceder», señaló Pep Guardiola vaticinando que algún día Vincent Kompany entrenará al Manchester City.

Justificando sus palabras, añadió: “Tiene muchos atributos. Ética de trabajo, conocimiento del juego, experiencia. Hacer lo que ha hecho es muy difícil y lo está haciendo muy bien. Conoce el club, conoce el entorno, nuestra afición, lo que necesita nuestra gente. Es el destino”.