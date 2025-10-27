Fallece a los 15 años Jorge Casado, canterano del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha decretado un día de luto, paralizando cualquier tipo de actividad en la Ciudad Deportiva en señal de respeto, por el fallecimiento de Jorge Casado a los 15 años de edad. El canterano llevaba desde Alevín en el conjunto maño, es decir, seis temporadas, y era socio del primer equipo.

El comunicado con el que el Real Zaragoza ha informado del fallecimiento de Jorge Casado

“El Real Zaragoza ha decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años de edad”, comenzó diciendo el conjunto maño.

“Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza”, continuó el comunicado con el que anunció su fallecimiento.

“La Ciudad Deportiva, devastada ante la trágica noticia, paralizará por completo su actividad y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento”, indicó el Real Zaragoza.

“Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge”, concluyó.

Posteriormente, el Real Zaragoza hizo la siguiente actualización: “El primer equipo saltará al terreno de juego a las 13:10 horas únicamente para hacer un minuto de silencio en memoria de Jorge Casado y no se llevará a cabo el entrenamiento que estaba programado debido al día de luto decretado en nuestra Ciudad Deportiva, por el que hoy se ha cancelado cualquier actividad sobre el césped de la instalación”.