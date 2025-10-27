Nona Sobo se pronuncia sobre los rumores de relación con Marc Bartra y confiesa qué busca en un hombre

Centrada en su paso por un concurso de televisión en el que está demostrando una faceta de bailarina hasta ahora desconocida en ella, Nona Sobo aprovechó un descanso en los ensayos para asistir a la presentación de un nuevo perfume. Siempre discreta con su vida sentimental, la actriz no quiso pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el futbolista del BetisMarc Bartra -que habría rechazado devolver el 'follow' en Instagram a su ex Jessica Goicoechea tras su ruptura con Manu Moreno al estar comenzando una incipente relación con la protagonista de Entrevías-, pero no tuvo problema en aclarar qué relación tiene con Sebastián Yatra tras ser pillados en actitud cómplice el pasado mayo entrando en la casa del cantante en la capital.

"Somos súper amigos. Ya te unen con todo el mundo, pero no, nos llevamos súper bien. Ahora está fuera, pero siempre hacemos Bikram Yoga, o sea, lo amo", reveló, dejando claro que no ha tenido nada con el ex de Aitana.

Nona Sobo deslizó que está soltera y que nada hay de cierto en su supuesto idilio con Marc Bartra

"En mi corazón están mi madre y Bambi. Bambi es mi hija perruna, una chihuahua que la adoro, la adoro", añadió, deslizando que está soltera y que nada hay de cierto en su supuesto idilio con Marc Bartra.

¿Qué tiene que tener un hombre para enamorarla? Como afirmó, "mucho humor, empático, muy familiar, y muy protector también. Quizás buscamos ahí una protección de un hombre. Y nada, o sea, esto de nos gustan los hombres malos, yo no. Están buenos, que te cuiden, que estén por vos, tal, sí".