Monchi desmiente a un aficionado del Betis haber pegado a Isco en un vídeo que ya es viral

Si Isco Alarcón duró seis meses en el Sevilla fue porque un duro encontronazo con Monchi, por aquel entonces director deportivo del conjunto hispalense, propició su salida. Aprovechando el parón de selecciones, el ahora director deportivo del Aston Villa ha regresado a España y un seguidor del Betis le ha recordado este episodio en una conversación que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

“Monchi, fuera de cachondeo, gracias por la ‘tragantá’ que le pegaste a Isco. Bendita ‘tragantá’”, le dijo el aficionado del Betis contento de que ahora el ex del Real Madrid defienda los colores de su equipo.

“Sí, sí ¿Te imaginas? Pero yo no le pegué a Isco... Si le llego a dar de verdad, no estaría jugando al fútbol. ¡Pero si nosotros echamos a Isco y ganamos la Séptima! ¿O ya no te acuerdas?”, replicó el director deportivo del Aston Villa. Por un lado, desmintió lo que se dijo en su día de que había pegado al centrocampista. Por otro, presumió de haber rescindido su contrato y de haber ganado un título después.

“Ahí, ahí... A ver si ganáis algo...”, contestó a Monchi el aficionado del Betis.

Según Isco, Monchi le agredió

Isco Alarcón, por su parte, dijo en su día en MARCA sobre su encontronazo con Monchi: “Después de un entrenamiento camino de vestuarios, le dije a Monchi que no estaba siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuenta las cosas, que me quería quedar y que iba diciendo que me quería ir”.

“Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo”, añadió el ahora futbolista del Betis.