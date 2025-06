Morata se ofrece en España y dos equipos de LaLiga suspiran por su fichaje

Aunque Álvaro Morata ha sido relacionado tanto con el Getafe como con el Sevilla, el delantero de 32 años ha confirmado que seguirá en el Galatasaray hasta enero de 2026. Entonces será libre y no esconde que le gustaría volver a España. Álvaro Morata ha ido más allá y ha reconocido que hará “todo lo que pueda” por jugar en el Getafe, sin embargo no descarta recalar en el Sevilla, que sería su otro pretendiente en LaLiga EA Sports.

Cuestionado por su futuro en una entrevista para Jugones, el internacional español señaló: “Tengo seis meses más allí en el Galatasaray pero después no sé qué va a pasar. Claro que me gustaría volver a España”.

A su vez, preguntado por el interés del Sevilla y sobre si jugaría en el conjunto hispalense, Álvaro Morata dijo: “No es verdad, al menos que yo sepa. Pero el Sevilla es un grandísimo club y cómo voy a descartarlo yo. ¿Que si me gustaría jugar algún día ahí? Hombre, es un gran club, claro”.

Donde sí tiene como objetivo jugar Álvaro Morata es en el Getafe, y lo dejó claro afirmando: “Voy a hacer todo lo que pueda por jugar en el Getafe, pero no es ahora el tiempo de hacerlo”.

El anterior guiño de Morata al Getafe

Ya el pasado mes de marzo, Álvaro Morata dijo sobre el Getafe en El Larguero: “A saber lo que te depara el futuro. Lo he dicho siempre y lo mantendré mientras pueda, si no me fuman... Me hace mucha ilusión lo del Getafe, aunque la gente se ría”.

Abierto a esta posibilidad, Ángel Torres, presidente del Getafe, había manifestado en MARCA: “Tengo muy buena relación, no solamente con él si no con el padre y la familia. Siempre me ha dicho que el día que deje el fútbol quiere terminar aquí, lo cuál le agradezco Que el capitán de la Selección y Campeón de Europa esté diciendo que se quiere retirar donde empezó nos llena de orgullo y satisfacción”.