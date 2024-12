Pellegrini confiesa dónde le gustaría entrenar cuando deje el Betis

Manuel Pellegrini es, a sus 71 años, el entrenador con más edad en dirigir un partido en Primera División. El técnico chileno tiene contrato con el Betis hasta 2026 y no esconde que le gustaría tener la oportunidad de dirigir a Chile antes de poner punto y final a su carrera.

“Sería solamente seleccionador de Chile, no de otra selección, aunque a lo mejor después me arrepienta. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no teniendo a los jugadores solo una semana. Tendría que encontrarme con una parte dirigencial para armar un programa de desarrollo del fútbol chileno, no ir a poner la cabeza por currículum”, confesó Manuel Pellegrini en ESPN.

«Hay que hacer un camino con gente que tenga experiencia y capacidad. Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial», confesó.

Cabe señalar que el próximo Mundial tendrá lugar en 2026 y que el actual seleccionador de Chile en Ricardo Gareca. Al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá le seguirña en 2030 el de España, Portugal y Marruecos. Habrá que ver si Manuel Pellegrini alarga hasta entonces, es decir, hasta los 77 años su carrera, y si tiene la opción de relevar a Ricardo Gareca como seleccionador chileno.

La fidelidad de Manuel Pellegrini al Betis

Por su parte, pese a que ha sido tentado desde Arabia Saudí, Manuel Pellegrini siempre ha afirmado que le “gusta cumplir los contratos”, por lo que espera estar en el Betis, al menos, hasta el junio de junio de 2026.