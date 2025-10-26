Ángel Torres avanza un fichaje del Getafe en el mercado invernal

El Getafe se reforzará en el mercado invernal. Así lo avanzó Ángel Torres al ser cuestionado al respecto en la previa al partido que enfrentó al equipo que preside con el Athletic en San Mamés y en el que se impuso 0-1 el conjunto azulón con gol de Borja Mayoral.

Con su victoria, el Getafe suma ya 14 puntos y se ha situado a 2 de los puestos europeos. Todo pese a las numerosas bajas con las que contó José Bordalás para medirse ante el Athletic. “Hay una plantilla muy amplia, no es excusa. Hemos perdido jugadores, hay que seguir trabajando”, comentó al ser preguntado al respecto en DAZN antes del choque.

No obstante, el presidente del Getafe confirmó que el equipo se reforzará en el mercado de invierno, avanzando el que será uno de sus fichajes. “Está la dirección deportiva. Por lo menos un central hay que traer, hay que estar, y algún refuerzo haremos. Tenemos fichas y tenemos saldo, estamos en el 1:1 que dice todo el mundo”, afirmó.

Ángel Torres confirmó que seguirá como presidente del Getafe hasta 2028

Además de avanzar uno de los fichajes del Getafe en el mercado invernal, Ángel Torres reaccionó a los rumores sobre la posible venta del club confirmando que seguirá como presidente hasta 2028 porque quiere que su legado sea el nuevo estadio. “Hasta 2028 no me voy a ir, no hay prisa. Me halaga que haya tanto interés. Estamos en Madrid, 21 años en Primera, pero todavía tengo que dar mucha guerra”, indicó.

Sobre qué sucederá tras 2028, Ángel Torres dijo para finalizar: “De momento es terminar la obra, entregar el campo. Son los mismos arquitectos que hicieron San Mamés, ahí va a quedar el legado mío. Luego igual llega ese día, me arrepiento y digo que es la prórroga”.