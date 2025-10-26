El dinero que tendrá que pagar el Betis a Osasuna por el siguiente partido que juegue Chimy Ávila

El Betis fichó a Chimy Ávila a Osasuna a cambia de 4 millones de euros, un 10 por ciento adicional de los derechos de Raúl García de Haro y 0,7 millones de euros en variables: 350.000 euros por sus 22 primeros partidos con el conjunto verdiblanco, y otros 350.000 por los 22 siguientes. Pues bien, tras el último choque de Europa League ante el Genk, el delantero de 31 años suma ya 43 choques con el equipo andaluz, por lo que el Betis tendrá que pagar 350.000 euros más a Osasuna por el siguiente partido que juegue Chimy Ávila, algo por lo que fue preguntado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo que medirá a su equipo con el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja.

“Chimy es uno más de la plantilla. Sigue trabajando con nosotros. Nadie está preocupado por las variables, ni el futbolista ni en el cuerpo técnico tampoco”, comentó el técnico chileno al respecto.

El Betis asume que tendrá que pagar más dinero a Osasuna por Chimy Ávila

Chimy Ávila es uno más de la plantilla del Betis porque, poco antes de que cerrase el mercado, rechazó una oferta de Pumas que el club de las Trece Barras veía con buenos ojos. Y precisamente el club de las Trece Barras dará total libertad a Manuel Pellegrini para que cuente con el delantero, al menos hasta enero, aunque ello implique pagar más dinero a Osasuna.

Con contrato en vigor hasta 2027, recientemente, una fuente cercana a Rosario Central descartaba el fichaje de Chimy Ávila. “Hoy Central está con problemas económicos. Hace tiempo que no tiene una venta importante y tiene un plantel cotizado. Ahora mismo no está para gastar cantidades importantes. Además, primero hay que confirmar la participación en Libertadores y después cómo depura el plantel. Chimy es hincha confeso de Rosario Central. Entendemos que a él le gustaría y no cabe duda para Central sería un buen refuerzo, pero hoy día nos me parece económicamente entre muy difícil e imposible, más bien lo segundo”, señaló en Estadio Deportivo.