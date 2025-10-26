La respuesta de Iñigo Pérez al ser preguntado por su futuro como entrenador del Rayo Vallecano

Pese a que Iñigo Pérez fue relacionado con la Real Sociedad y con Osasuna, terminó renovando su contrato por una temporada más con el Rayo Vallecano, equipo al que terminó clasificando para la Conference League. Además, el técnico de 37 años se ha mantenido fiel a su compromiso con el conjunto franjirrojo pese a que el Nottingham Forest le tentó con una suculenta oferta cuando en septiembre prescindió de los servicios de Nuno Espírito Santo. Aún así, Iñigo Pérez solo renovó por una campaña más por el Rayo Vallecano, motivo por el que fue preguntado por su futuro en la rueda de prensa previa al partido que ha enfrentado a su equipo con el Alavés.

Lanzando un mensaje tranquilizador a la afición, dijo: “En lo personal yo soy feliz en Vallecas, puedo desarrollarme como entrenador y como persona. Soy consciente que lo que tengo aquí no se va a encontrar por igual en otro sitio, ni el grupo humano ni la afición que tengo”.

Las declaraciones de Iñigo Pérez más allá de su futuro

Además de hablar de su futuro, Iñigo Pérez hizo alusión a los números del Rayo en Vallecas. “No me preocupa en exceso las estadísticas de no ganar en casa desde el 2 de mayo. Me duele más no conseguir victorias en casa por nuestra afición, por nuestra gente. Nos gusta que nos vean ganar y me duele más eso que las estadísticas. Lo que tenemos que tener claro es que debemos tener una idea férrea para jugar tanto en casa como fuera”, señaló.

El equipo madrileño encadena cuatro partidos oficiales (dos de Liga y dos de Liga Conferencia) sin perder y, a nivel de resultados, se encuentra en el mejor momento de la temporada, aunque en Gotemburgo (Suecia) ante el Hacken, disputó uno de los peores encuentros de la campaña. Se vio durante gran parte del tiempo superado por su rival y al final encontró el empate en el tiempo añadido de la segunda parte de penalti.

“El vestuario está bien. Somos un equipo que entrenamos muy fuerte durante la semana y su cuerpo está adaptándose. Tienen que ver ese cambio de mentalidad, es una exigencia más mental que física. El reto es variar la mentalidad”, afirmó Iñigo Pérez.

“Siempre es importante no encajar. Para los equipos que no tenemos contundencia en área rival. Recibir un gol en contra puede dar nerviosísimo. Está claro que la primera vía es adelantarte tu, pero sobre todo cuidar la portería", apuntó.

Para afrontar una temporada exigente y gestionar la presión de la competición al más alto nivel, el aspecto mental es muy importante.

"No tenemos una persona específica que se encargue de la mentalidad de los jugadores sino que es el entrenador. A mí me gusta mucho. El fútbol es mucho más mental en la actualidad".