Peter Lim podría hacer que se cancele la boda de Cañizares

Santi Cañizares es uno de los mayores críticos de Peter Lim. Tanto es así que el que fuera capitán del Valencia está dispuesto a cancelar su boda con Noemí prevista para el próximo viernes.

Preguntado al respecto en Tiempo de Juego, Santi Cañizares reconoció que sería un gran regalo de bodas para él que Peter Lim vendiese el Valencia liberándole de su pésima gestión. “Tendría que pedir un crédito para devolver el regalo”, bromeó.

Dispuesto a cancelar su boda por ello, añadió: “Sí, sí, la labor social merecería la pena y cancelaría la boda”.

“Si Lim dijera voy a vender el Valencia, esa es la apuesta, no por casualidad. Haría la labor social y no me casaría si Peter Lim se fuera del Valencia”, concluyó Santi Cañizares reafirmándose en lo dicho.

La boda entre Cañizares y Noemí que puede torpedear Peter Lim

Santi Cañizares anunció su boda con Noemí el pasado 25 de septiembre tras cuatro meses de relación. “Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer”, confirmó en la COPE.

“Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya”, agregó entonces.

El que fuera guardameta del Valencia aprovechó la ocasión para aclarar que conoció a Noemí a través de las redes sociales “como se conoce ahora todo el mundo”, pero descartó que fuera en una aplicación de citas.

“Estoy atravesando quizás el mejor momento de mi vida”, expresó un Santi Cañizares al que ahora Peter Lim puede torpedear su boda.

Santi Cañizares anunció el pasado mes de abril que se separaba de Mayte García, su tercera mujer, tras trece años de relación. Ella es la madre y tres de sus siete hijos y ambos sufrieron el fallecimiento de su hijo Santi en 2018.