Predicen el número de goles que Alexis Sánchez marcará con el Sevilla

Alexis Sánchez, el fichaje estrella del Sevilla antes del cierre del mercado, se estrenó con asistencia frente al Elche y contra el Alavés, en el que fue su segundo partido, se estrenó como goleador. Sobre el número de goles que el chileno de 36 años anotará para el conjunto hispalense, hablaba recientemente su compatriota Gabriel Suazo.

“Alexis marcará diez goles esta temporada”, vaticinó el lateral izquierdo del Sevilla en una entrevista para Muchodeporte.

Alexis Sánchez volvió a marcar en Liga más de 11 años después

El chileno Alexis Sánchez volvió a volar en el fútbol español con una celebración. Más de once años después marcó en LaLiga para dar el triunfo al Sevilla en Mendizorroza ante el Alavés, en la reivindicación de un goleador eterno, a sus 36 años, que silencia la sombra de la sospecha de su llegada a Nervión. Apareció donde golpean los futbolistas con hambre de gol para definir de primeras el buen servicio de Carmona. Alzó el vuelo en la celebración mientras saltaban los seguidores sevillistas en Vitoria y celebraban la aportación al segundo triunfo del curso los que lo vieron a distancia.

No marcaba Alexis Sánchez en LaLiga desde el 17 de mayo de 2014 en un partido clave ante el Atlético de Madrid, para que se decidiera un título que se tiñó de rojiblanco. Más de once años después, con una larga carrera exitosa, con tiempo para jugar en el Arsenal, el Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella, al delantero chileno aún le quedaba hambre de fútbol para regresar a España.

No le importó las dificultades económicas del Sevilla. Tampoco su situación deportiva, alejado los últimos cursos del equipo que conquistó trofeos en Europa y siempre batalló en competiciones españoles. En su partido 90 en LaLiga le puso la firma a su tanto 40 con el que se convirtió en el tercer goleador de mayor edad tras Jesús Navas y Sergio Ramos.