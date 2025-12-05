La respuesta del agente de Souffian El Karouani al interés del Betis

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, a petición de Amrabat, el Betis sigue con especial atención a Souffian El Karouani, lateral zurdo de 25 años, que termina contrato a final de temporada con el Utrecht, algo por lo que ha sido preguntado su agente, Mahmoud El Boustati.

Si bien hay equipos dispuestos a intentar el fichaje del internacional marroquí en el mercado invernal, la intención del conjunto verdiblanco sería esperar a enero, cuando será libre para negociar con otros equipos siempre y cuando no runueve, para intentar hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Así, con el fichaje de Souffian El Karouani, el Betis se cubriría ante la salida de un Ricardo Rodríguez que termina contrato.

Souffian El Karouani responde al interés del Betis

Preguntado por el interés del Betis en Souffian El Karouani, Mahmoud El Boustati, que fue durante años el agente de Amrabat, dijo a Fabrizio Romano: “Entiendo los vínculos con varios clubes, ya que lo hizo muy bien la temporada pasada y está teniendo una temporada aún mejor, con muy buenas estadísticas, pero, por ahora, sólo está centrado en el Utrecht, en ser importante para el equipo”.

Cabe señalar que en verano el Utrecht rechazó una oferta de 5 millones de euros del Spartak de Moscú por el defensor, por el que espera nuevas ofertas en enero teniendo en cuenta que ha anotado 3 goles y repartido 13 asistencias en los 24 partidos que ha disputado en el presente curso. Aún así, el Betis no tiene previsto mover ficha por Souffian El Karouani en el mercado invernal.