El equipo de LaLiga que ha sorprendido fichando a Amrabat

El Real Betis y el Fenerbahçe turco han acordado la cesión hasta final de temporada al club verdiblanco, sin opción de compra, del centrocampista marroquí de origen neerlandés Sofyan Amrabat.

Sofyan Amrabat, de 29 años y formado en los escalafones inferiores del Utrecht, debutó con el primer plantel en 2014 y ha militado, sucesivamente, en el Feyenoord, el Brujas belga, el Hellas Verona y la Fiorentina de Italia y el Manchester United antes de recalar hace un año en club de Estambul.

El nuevo futbolista bético ha sido internacional absoluto en 66 ocasiones con Marruecos, el país del que son originarios sus padres, y ha disputado las dos últimas ediciones del Mundial.