Urko Izeta justifica el uso del euskera contra el Real Madrid: “Ellos se hablan en francés”

El Athleticse las prometía muy felices cuando recibió al Real Madrid en San Mamés. Y es que, los de Ernesto Valverde, jugaron una baza para despistar a su rival, el euskera. Así lo reconoció Urko Izeta antes del choque.

“Ellos se hablan en francés y no hay manera de enterarse… así que nosotros tiramos de euskera”, dijo el delantero de 26 años en DAZN en la previa del partido que enfrentó a su equipo con el Real Madrid.

“Recibir al Madrid aquí siempre tiene algo diferente. San Mamés se transforma y lo notas desde el calentamiento”, había señalado anteriormente. “A todos nos ilusiona medirse a estos equipos. Ojalá pueda aportar cuando me toque”, añadió Urko Izeta.

El Real Madrid se impuso con contundencia al Athletic en un partido en el que Urko Izeta no jugó

La baza del euskera no fue suficiente para que el Athletic plantase cara al Real Madrid, que se llevó la victoria en San Mamés por un contundente 0-3. El partido, en el que no participó Urko Izeta, tuvo a Kylian Mbappé como su gran protagonista. El delantero francés anotó dos goles y dio otra asistencia a Eduardo Camavinga, autor del otro tanto. De esta manera los de Xabi Alonso disiparon la crisis que le había llevado a perder el liderato en favor del Barcelona con tres empates consecutivos en liga.

Lo peor para el Real Madrid, que se reencontró frente al Athletic con la victoria, fue perder a Trent Alexander-Arnold y a Eduardo Camavinga por lesión.