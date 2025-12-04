El Arsenal hace oficial sus dos primeros fichajes para la próxima temporada

El Independiente del Valle, equipo que entrena el español Javier Rabanal, oficializó este jueves el traspaso de los derechos deportivos de los gemelos ecuatorianos Holger y Edwin Quintero, de 16 años, al Arsenal inglés, al que llegarán en 2027.

"Desde el Valle de los Sueños, anunciamos con orgullo la transferencia del registro de los gemelos Holger y Edwin Quintero al Arsenal a partir de agosto 2027", cuando cumplan la mayoría de edad, publicó el Independiente del Valle en su red social X.

Anotó que al formarse en el proceso integral de Independiente del Valle, "los hermanos han crecido bajo una metodología que prioriza valores, educación y desarrollo humano, además del alto rendimiento".

Los centrocampistas juveniles de la selección de Ecuador esperarán hasta 2027 para vincularse a la disciplina deportiva del Arsenal, donde milita el también ecuatoriano el defensa Piero Hincapié, también formado en el Independiente del Valle, con el que conquistó en 2019 la Copa Sudamericana -segundo torneo más importancia de clubes en Sudamérica-.

El Independiente del Valle precisó que "los chicos seguirán su formación en casa, avanzando paso a paso, hasta convertirse en jugadores del club londinense cuando cumplan 18 años", pues el club sigue "construyendo futuro": "Formamos personas, transformamos sueños y proyectamos talento al mundo".

En el cuadro del Valle también se formaron el centrocampista Moisés Caicedo, del Chelsea inglés, que adquirió los derechos deportivos del centrocampista juvenil Kendry Páez; y el defensa Willian Pacho, del PSG francés, entre otras figuras que con la selección se han clasificado para el Mundial de 2026