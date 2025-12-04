Messi hace saltar las alarmas sembrando dudas sobre su participación en el Mundial

El delantero del Inter de Miami y capitán de la selección argentina, Leo Messi, aseguró este jueves que afronta “día a día” la posibilidad de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que sería su sexta participación en una Copa del Mundo y después de proclamarse campeón en Catar 2022.

"Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien", afirmó el jugador argentino, de 38 años, durante una entrevista con el canal de noticias ESPN.

Si bien evitó dar certezas sobre su presencia en el torneo en el que la selección argentina buscará su cuarto título mundial -además del de 2022, la Albiceleste fue campeona en Argentina 1978 y México 1986-, el futbolista del Inter de Miami destacó que el calendario podría beneficiarlo en su preparación.

"Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. A mí personalmente me va a ayudar muchísimo", explicó, para diferenciar su planificación de temporada respecto del calendario que tienen que sortear los jugadores europeos.

El astro mundial dijo que la temporada en Estados Unidos se acomoda mejor al camino hacia el torneo: "Nos agarra en un momento de temporada diferente al europeo. Vamos a empezar una pretemporada fuerte en enero y vamos a tener muchos partidos seguidos con la liga y la Copa de Campeones de Concacaf".

Leo Messi confirmó que el asunto ya forma parte de sus charlas con entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni: “Siempre me dice que le gustaría que esté, desde el lugar que me toque. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”, afirmó.

Insistió en que mantiene la ilusión: “Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial”.

Leo Messi se mostró también confiado en que el equipo argentino tendrá un buen desempeño en el Mundial, aunque no subestima a los rivales. “Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. Es un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, dijo.

Pep Guardiola, "el mejor de todos"

Durante la entrevista, además, repasó también su trayectoria y sus orígenes en el fútbol: “Ese chico que hacía jueguitos en el patio de mi casa nunca imaginó lo que lograría. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que logré”, confesó tras ver un video de cuando jugaba en su casa de Rosario de pequeño.

Reaccionó también a un video con elogios del entrenador Pep Guardiola, con quien trabajó cuando jugaba en Barcelona y con quien alcanzó buena parte de sus títulos a nivel de club: “Para mí es el mejor de todos. Cambió la manera de jugar en Alemania, en Inglaterra. Es algo diferente a cualquiera”.

La selección argentina atravesó sin dificultades las eliminatorias sudamericanas del Mundial, en las que culminó como cómodo líder e inició un recambio generacional que por ahora ofrece más dudas que certezas.

En los 18 partidos disputados, Argentina registró doce triunfos, dos empates y cuatro derrotas, en los que anotó 31 goles y recibió diez y Leo Messi se consagró como el máximo goleador, con ocho tantos.