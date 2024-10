Sara Sálamo muestra su “rabia” con Íñigo Errejón

Tras la denuncia de Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón por presunto acoso y agresión sexual a la que han sucedido otras denuncias contra el ya exportavoz de Sumar, Sara Sálamo se ha pronunciado al respecto. Siempre en defensa del feminismo, la mujer de Isco, centrocampista del Betis, escribió en redes sociales:

“Ya veo tertulias en televisión oportunistas, intentando desacreditar un movimiento tan importante como el feminismo, solo porque un hombre ha sido señalado por víctimas que denuncian abusos sexuales. El siguiente paso, por supuesto, será criminalizar a las mujeres que estuvieron a su lado, exigiendo responsabilidades a ellas... poniendo una vez más el foco sobre nosotras”, comenzó expresando Sara Sálamo.

“Si no nos podemos fiar de los que se les ve venir de lejos... Y tampoco nos podemos fiar de los que se consideran feministas y apoyan el movimiento... ¿Qué hacemos? Siento rabia, decepción y mucha tristeza... Es desalentador todo esto”, añadió la mujer de Isco dando un palo a Íñigo Errejón.

Elisa Mouliaá: “Íñigo Errejón es un depredador sexual”

La actriz Elisa Mouliaá aseguró este lunes que el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, es “un depredador sexual” y añadió que el expolítico tiene rasgos de “psicópata narcisista”.

“Y yo he hablado porque, al final, estalló todo con múltiples denuncias. Y me parecía horrible no decir nada. Es un depredador sexual, No es un tío que te entra en una noche y está caliente y ya está. No, no. O sea, sabemos diferenciar las mujeres. A mí no me parece normal. No era una actitud normal y no es una persona normal. Yo creo que tiene rasgos de psicópata narcisista y cada vez se está viendo más”, aseguró Elisa Mouliaá en una entrevista en 'Espejo Público', en 'Antena 3'.

En este sentido, la actriz trasladó su “decepción” de que “siempre” se señale “a la persona agredida en lugar de al agresor”. “Ya te digo que por eso no estoy haciendo interacciones, ni yendo a platós, ni yendo a ningún sitio porque es que no quiero que se malinterprete nada. O sea, yo ví lo que ví y decidí hablar porque me parecía horrible no decir nada e iba a caer eso en mi conciencia el resto de mi vida”, contó.

Respecto a cómo empezó a tener contacto con Errejón, Mouliaá ha recordó que se hizo unas fotos para una revista y que el titular fue que era feminista “porque creía en la igualdad de derechos”. “Y entonces él me aplaudió. Fue la primera interacción que tuvimos”, afirmó añadiendo que ella “admiraba muchísimo su discurso político”, que le parecía que era “lo más esperanzador” para España.

Asimismo, agregó en la entrevista que ella no conocía a Íñigo Errejón como persona y que “una cosa es que estuviese ilusionada y otra, muy diferente, que estuviese enamorada”. “En la primera hora que he conocido a una persona, a la hora la encierras en una habitación y la tocas, sin una buena conversación y sin algo que te lleve a ello, ¿sabes? Es que no se hace y punto. Y ya está. Es que no se hace y lo tienen que entender”, recalcó.

Finalmente, la actriz relató que fue a la presentación del libro de Íñigo Errejón, que se tomaron una cerveza y que después todo fue “súper rápido”. “Yo me tenía que ir a la fiesta de mis amigos, él se vino, en el coche me dijo lo de las tres normas, en el ascensor ya me metió la boca y en la casa pasó lo que pasó. Y luego me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos. Y cuando yo estaba ahí con mis amigos, de repente me pone la chupa, me lleva al coche y pasa todo así muy rápido”, detalló.

Elisa Mouliáa denunció el pasado viernes a Íñigo Errejón ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional por haber sido presuntamente acosada sexualmente. La también presentadora aseguró que le obligó a tener una relación sexual que no consintió, y que se sintió “invadida”.