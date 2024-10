El hermano de Iago Aspas desvela dónde jugará la próxima temporada

Con 37 años y terminando contrato con el Celta de Vigo, dónde jugará Iago Aspas la próxima temporada es toda una incógnita. El delantero ya rechazó en el pasado una mareante oferta de Arabia Saudí por seguir en el conjunto gallego y podría optar por emprender una nueva aventura que le permita firmar el último gran contrato de su carrera o por la retirada. Sobre qué hará, y sobre si seguirá en el Celta de Vigo, fue preguntado recientemente su hermano.

Según Jonathan Aspas, hay un “pacto de caballeros” que permite a su hermano que sea él el que elija cuando sentarse a negociar su renovación. Mandando un mensaje tranquilizador para los aficionados del Celta de Vigo, comentó al respecto en Radio MARCA: “Será cuando tenga que ser, cuando él quiera dar el paso. Él quiere disfrutar y seguir aportando. Quería verse cómo empezaba el año. Él siempre ha dicho que no quería ser un obstáculo para el club. Ha querido esperar y dar largas para ver su rendimiento inmediato. Igual si Aspas no hubiese marcado goles y demás no se le estaría dando tanto bombo. Está en un buen momento, el club también y en el momento que él quiera iniciar ese paso se hará. Depende más del jugador. Van a ser cinco minutos esa renovación”.

Iago Aspas renovará más de una temporada con el Celta de Vigo

“Iago tiene la oferta abierta, y estamos esperando que se siente a hablar. Estamos esperando a sentarnos para renovar por muchos años”, añadió el hermano de Iago Aspas confirmando que seguirá, más de una temporada, en el Celta de Vigo.

Hasta la fecha, Iago Aspas ha participado en 9 partidos con el Celta de Vigo en el presente curso en los que ha anotado 4 goles y repartido 2 asistencias.