La carambola con Rui Silva y que podría llevar a Álvaro Valles al Betis en enero

Si Álvaro Valles sigue en la UD Las Palmas es porque el Betis no subió su oferta por el guardameta de 27 años en verano y porque no pudo desprenderse de Rui Silva. Miguel Ángel Ramírez, presidente del conjunto canario, amenazó a Álvaro Valles con dejarle un año en blanco si no renovaba su contrato, que expira al final del presente curso, y está cumpliendo su amenaza. Sin embargo el portero sevillano no pierde la esperanza de recalar en el club de las Trece Barras, un movimiento que podría darse en enero si se da una carambola.

Según MARCA, Pep Guardiola no está demasiado contento con Ederson, de 31 años, lo que podría llevar al Manchester City a lanzarse a por Diogo Costa en el mercado invernal. El Oporto, por su parte, de perder al guardameta de 26 años, querría a Rui Silva como su recambio, lo que llevaría al Betis a adelantar la llegada de Álvaro Valles, si es que sigue teniendo intención de hacerse con sus servicios, al mes de enero. La UD Las Palmas no vería con malos ojos hacer caja por el sevillano ya que de lo contrario, pondrá rumbo al Betis o a cualquier otro equipo a coste cero cuando expire su contrato.

Álvaro Valles, pendiente de Rui Silva para volver al Betis

Álvaro Valles, tras ser premiado en la XXXVII edición de la Gala de Deportes de La Rinconada, su localidad natal, manifestó que "ojalá algún día pueda jugar en el Betis".

"Me hacen saber que quieren contar conmigo. Es mi casa, ojalá algún día pudiera jugar en el club de mi tierra, aunque ya se verá lo que depara el futuro. A todo futbolista le gusta triunfar en su tierra", dijo.