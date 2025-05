Será el portero titular del Valencia la próxima temporada

Giorgi Mamardashvili pondrá rumbo al Liverpool en verano y aunque son muchos los guardametas que han sido relacionados con el Valencia, el conjunto che considera que ya se cubrió ante su salida con el fichaje de Stole Dimitrievski el pasado verano. Así pues, el macedonio será titular la próxima temporada mientras que todo apunta a que su suplente lo será Cristian Rivero, que volverá tras su cesión al Albacete. Tampoco se descarta que el club de Mestalla promocione a sus canteranos Abril o Nil Ruiz.

Así lo asegura el diario AS, que señala que a Stole Dimitrievski le llegará la oportunidad un año después. Pese a que el guardameta de 32 años manejaba otras opciones, decidió no renovar con el Rayo Vallecano para fichar por el Valencia a coste cero. Lo que no esperaba el macedonio, es que el conjunto che lograse retener en sus filas a Giorgi Mamardashvili una temporada más. Si bien el Liverpool acometió su fichaje, decidió que continuase una campaña más en Mestalla.

Aún así Stole Dimitrievski ha disputado en lo que va de temporada 9 partidos con el Valencia. En ellos ha dejado su portería a cero en 3 ocasiones y ha encajado 12 goles.

El Valencia cuenta con cuatro porteros además de con Dimitrievski

Además de con Stole Dimitrievski, con Cristian Rivero, con Abril y con Nil Ruiz, el Valencia cuenta con Raúl Jiménez como portero. El meta de 19 años, que llegó procedente del Elche, es de la misma generación de Yarek Gasioroski y ya ha sido internacional con España en sus categorías inferiores, algo que ilusiona al valencianismo.