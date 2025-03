El Valencia identifica en LaLiga un recambio para Mamardashvili

Aunque el Valencia fichó a Stole Dimitrievski el pasado verano para cubrirse de la marcha de Giorgi Mamardashvili al Liverpool, el meta macedonio no termina de convencer. Es por ello por lo que deberá fichar a un nuevo portero de cara a la próxima temporada y una opción que gusta en LaLiga EA Sports es Antonio Sivera, del Alavés.

Aunque el guardameta de 28 años tiene contrato hasta 2027, además del Valencia, el Celta de Vigo, donde Vicente Guaita termina contrato a final de temporada, está tras sus pasos según Estadio Deportivo.

Koeman y la situación del Valencia

Más allá de por su interés por Antonio Sivera, el Valencia ha sido noticia porque Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, ha hablado de su situación. “No me pongo contento si el Valencia sufre en el campeonato. Un club para ganar cosas necesita tranquilidad importante, tantos cambios de dueño, presidente, entrenadores... no es la manera de mejorar las cosas. Es un equipo grande, no tiene que sufrir para no bajar y esto es una lástima”, afirmó sobre su exequipo.

Ronald Koeman realizó estas declaraciones en la sala de prensa de Mestalla, donde España y Paises Bajos se miden este domingo en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de las Naciones y alabó el ambiente que tiene el estadio. “Mestalla es un gran campo, sobre todo para el equipo que juega en esta casa. Es un club grande, mí reto por aquí no ha sido por mucho tiempo, pero lo recuerdo positivamente porque ganamos la Copa del Rey”, dijo.

“Tengo muy buenos recuerdos de este campo, como entrenador he jugado Liga de Campeones con el Valencia, tuvimos muchas dificultades, pero tuvimos mucha suerte también que necesitaremos mañana. No todo fue malo, recuerdo partidos con el Barcelona y el Atlético de Madrid”, afirmó Ronald Koeman, que dirigió al equipo unos meses y que aunque ganó la Copa fue destituido antes de acabar la campaña.