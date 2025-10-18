El delantero que Almeyda ha pedido para el Sevilla

El Sevilla, que tras imponerse con contundencia al Barcelona ha caído derrotado ante el Real Mallorca, buscará reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato. Matías Almeyda quiere un nuevo delantero y ha pedido al club un esfuerzo por Gio Simeone, atacante relacionado en anteriores ocasiones con el equipo andaluz.

Aunque el futbolista de 30 años recaló en el Torino el pasado verano, está cedido por el Nápoles. La intención del Sevilla, según ‘Vamos mi Sevilla’ sería que ambas partes cancelasen dicho préstamo ante el poco protagonismo que está teniendo Gio Simeone, para que pueda aterrizar en el Sánchez Pizjuán en enero.

Si bien al hijo del Cholo siempre le ha atraído la posibilidad de probar fortuna en España, y más en el Sevilla donde jugó su padre, equipo al que ha hecho varios guiños, desde que se marchó de Argentina ha desarrollado toda su carrera en Italia. De no cambiar su situación en el Torino, con el que ha disputado 8 partidos y ha anotado 2 goles, Gio Simeone estaría abierto a fichar por el Sevilla en el mercado invernal, un fichaje que, según la citada fuente, estaría avalado por Marías Almeyda.

Juanlu podría ser la llave que lleve a Gio Simeone al Sevilla

Para que el Sevilla pueda reforzarse en el mercado invernal deberá hacer caja por alguno de sus futbolistas. Entonces, el Nápoles tiene previsto volver a la carga por un Juanlu Sánchez cuyo fichaje ya intentó en verano. Y es que el equipo italiano ve al lateral de 22 años como el recambio ideal del veterano Giovanni Di Lorenzo.

Si bien el Sevilla volverá a pedir 20 millones de euros por Juanlu Sánchez, el Nápoles podría incluir a Gio Simeone para abaratar la operación siempre y cuando cancele su cesión al Torino.