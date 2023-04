La lección de Rudy, Obradovic y Chus Mateo tras la escandalosa pelea en el Real Madrid - Partizán

La monumental tangana con la que acabó el Real Madrid-Partizán dejó más imágenes al margen de los salvajes agresiones que se produjeron entre los jugadores de ambos equipos. Una de ellas fue en el momento que los últimos protagonistas abandonaban la cancha. Rudy Fernández y Zeljko Obradovic lo hicieron dialogando, abrazados, avergonzados por lo que se acababa de presenciar en el WiZink Center.

El técnico serbio lo tenía clarísimo: "Esto no es bueno ni para el baloncesto ni para el Real Madrid ni para el Partizán. No sé qué puedo decir". Luego reveló que en las tripas del pabellón los ánimos parecieron serenarse: "Los jugadores tienen emociones, se han saludado al final y no pasa nada. Desde este momento voy a intentar calmar las cosas, quiero que se hable de baloncesto. Aquí siempre se trató bien a todo el mundo. En Belgrado voy a intentar calmar a toda la gente. No van a hacer nada contra el Real Madrid. Necesitamos hablar de baloncesto", subrayó.

Obradovic también aclaró la decisión que llevó a los árbitros a decretar el final del encuentro. "Los árbitros han explicado que hay una regla que los jugadores de banquillo si invaden la pista están fuera. Y han decidido dar por acabado el partido. Eso es lo que nos han dicho al final. No hay que darles más vueltas, da igual quien empezara o quien no, lo que hay que hacer es hablar de baloncesto", afirmó el técnico de Cacak.

Rudy, el mejor del Madrid en el partido, pidió "perdón a los aficionados del Real Madrid y al baloncesto en general. No se tienen que ver estas situaciones, pero con muchas pulsaciones se cometen errores y esto es lo que ha pasado". "Somos dos clubes amigos. La tensión del partido se debe quedar en lo de hoy y que sigamos jugando al baloncesto y que esto no vuelva a pasar", apuntó el balear. "Punter, Sergi (Llull), da igual quién empezara, la prioridad es el baloncesto y no el espectáculo del último minuto. Agradecemos las palabras de Zeljko Obradovic. Él es un referente. Hemos vivido muchas cosas juntos, hay muy buena conexión. Hay que evitar este tipo de situaciones y no lo hemos podido solucionar de mejor manera. Hemos hablado todos y se ha quedado ahí", aseguró Rudy.

Chus Mateo fue más lejos y pidió disculpas por no haber sabido transmitir a sus jugadores lo que significaba el partido: "Hemos estado ansiosos al principio. No hemos entendido por donde debía ir el juego, nos ha faltado cabeza y disciplina. La frustración nos ha hecho perder los nervios. Esto es un deporte y no nos gusta ver lo que ha pasado. Con esa frustración y calentura es difícil estar calmado", apuntó. El técnico del Real Madrid aconsejó "bajar un poco las pulsaciones, los jugadores han hablado aquí en el vestuario y todos se han calmado. Todos pedimos disculpas".