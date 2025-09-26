El Liverpool pagará a la familia de Diogo Jota los 16 millones de euros que le quedaban de contrato tras su fallecimiento

El Liverpool ha confirmado que abonará a la familia de Diogo Jota el salariocorrespondiente a los dos años de contrato que le quedaban por cumplir. El delantero portugués falleció el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en el norte de España junto a su hermano, André Silva, apenas once días después de haberse casado con Rute Cardoso, con quien tenía tres hijos.

El entrenador Arne Slot explicó que el club ha decidido garantizar el pago completo del acuerdo, valorado en unos 16 millones de euros durante los dos años restantes de su contrato. El técnico neerlandés describió la medida como un gesto “poco habitual en el fútbol” y señaló que refleja tanto el compromiso de la directiva como la respuesta de los aficionados tras la tragedia.

Slot destacó también la forma en que jugadores, hinchas y ciudadacompañaron a la familia en un momento tan doloroso. “Es increíble lo que hicieron nuestros aficionados y la manera en que los jugadores se comportaron en torno al funeral”, señaló en declaraciones a TNT Sports.

El impacto de esta pérdida ha sido demoledor para la institución: el club inglés retiró el dorsal número 20 y los aficionados rinden homenaje cantando su nombre en el minuto 20 de cada encuentro en Anfield. Además, la memoria del delantero fue reconocida este mes en la gala del Balón de Oro en París, a la que asistió su viuda, Rute, con sus tres hijos.

Con la confirmación del pago de los 16 millones de euros pendientes de contrato (unos 160.000 euros semanales hasta 2027), el Liverpool ofrece estabilidad económica a la familia del jugador tras su fallecimiento. La decisión marca el final de un proceso iniciado tras el accidente de julio y cierra una de las cuestiones más relevantes que quedaban pendientes en torno a la figura del fallecido delantero.