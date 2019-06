Marcos Llorente ya luce el número de Rodri en el Atlético

Marcos Llorente recibió su primera camiseta rojiblanca con su nombre, "M. Llorente" y el número "14", el mismo que ha lucido Rodri esta temporada, a pesar de que el centrocampista internacional aún no ha abonado su cláusula para marcharse al Manchester City y sigue siendo oficialmente jugador rojiblanco.

Pero el Atlético ya apuesta por Llorente, la tercera generación de su familia que viste la camiseta rojiblanca, como se encargó de recordar el presidente del club, Enrique Cerezo. Marcos era titular en la selección sub'21 que fue subcampeona de Europa hace dos años y Rodri era su suplente. Son dos futbolistas parecidos, que se adaptan a las exigencias de Simeone.

Llorente habla poco, como su padre, que dio el mismo paso pero en dirección contraria, del Atlético al Real Madrid. "Es un hombre de pocas palabras, pero es un gran apoyo para mí. Lo que me ha dicho me lo guardo para mí", explica Marcos, que estaba acompañado también por sus tíos: Julio, que además es su representante, Toñín y José Luis.

En la decisión del nuevo jugador rojiblanco para fichar por el Atlético ha tenido mucho peso la presencia de Simeone. "El míster habló conmigo, me dio la bienvenida y me transmitió su confianza", dice Marcos. "Es un gran entrenador, con un carácter ganador y una capacidad enorme de transmitir a sus jugadores. Estoy encantado de estar aquí y ponerme a sus órdenes. Tanto él como el proyecto del club es algo que me atrajo mucho y no dudé en venir", asegura. "Quería venir a un proyecto ambicioso y que confiaran en mí y apostaran por mí y en el Atlético de Madrid tenía las dos cosas".