McGregor relata como conoció a Dios y vio su propia muerte durante un tratamiento psicodélico de 36 horas

Ayahuasca, psilocibina, ketamina, ibogaína... son conceptos que nos recuerdan a unos de esos capítulos de las series policíacas que se emiten en las múltiples plataformas pero, ahora, ya son una realidad en el deporte. Los atletas de élite están en una búsqueda permanente de métodos y fórmulas que potencien su rendimiento deportivo pero sobre todo que mitiguen la presión y mejoren su salud mental. Y aquí es donde entra en juego la terapia psicodélica, la nueva tendencia en el deporte. Deontay Wilder, Lamar Odom o Mike Tyson están entre sus fervientes seguidores.

Los investigadores afirman que psicodélicos como la ayahuasca, la psilocibina, la ketamina, la ibogaína y el 5-MeO-DMT resultan muy beneficiosos para los atletas profesionales debido a su alto potencial terapéutico. Unos beneficios que ahora también confirma Conor MC Gregor que ha relatado su surrealista experiencia. El luchador no pelea desde 2021 pero planea regresar al octágono el próximo verano y ahora ha explicado su ausencia de las redes sociales tras someterse a una extraña terapia.

Conor McGregor ha revelado que fue testigo de su propia muerte durante una sesión de terapia psicodélica. El ex campeón de dos pesos de UFC desapareció recientemente de las redes sociales antes de volver a detallar su ausencia. Reveló que viajó a México para recibir tratamiento con ibogaína, que se dice que ayuda a combatir las adicciones, en particular la dependencia de opioides, al aliviar los síntomas de abstinencia y los antojos.

"Vi mi propia muerte"

McGregor, que no ha peleado desde 2021 y planea regresar el próximo verano, usó las redes sociales para describir el procedimiento y afirmó que miró su propio ataúd. “Viajé a Tijuana México y me sometí a un tratamiento con ibogaína. Miren el documental de Netflix que acaba de estrenar titulado ‘In Waves and War’, ya que es el lugar exacto al que fui”, escribió.

Afirma, que durante el tratamiento de más de 36 horas "vio su propia muerte" y "conoció a Jesús" pero que el proceso lo "curó".

La estrella de UFC viajó a México y se sometió al tratamiento para abordar el trauma después de ver el lugar en un documental de Netflix y compartió los resultados con sus seguidores en las redes sociales.

En una extensa publicación en Instagram, McGregor describió cómo mostró su muerte y luego conoció a Jesús cuando fue "curado" por el tratamiento que, afirmó, "vale su peso en oro".

"Dios vino a mí..."

"Hola chicos, estoy de vuelta. Tuve la suerte de conocer a los médicos más vanguardistas de la Universidad de Stanford y someterme a una serie de tratamientos para abordar el trauma". Viajé a Tijuana, México, y me sometí a un tratamiento con ibogaína en AMBIO. Vean el documental de Netflix que acaba de estrenarse, titulado "En Olas y Guerra", ya que es el mismo lugar al que fui. Fue increíble, intenso y absolutamente revelador. Me mostraron cómo habría sido mi muerte, cuán pronto ocurriría y cómo habría impactado a mis hijos", comienza relatando.

"Me miré a mí mismo mientras sucedía, y luego miré desde el ataúd. Entonces Dios vino a mí en la Santísima Trinidad. ¡Él es PODEROSO! Jesús, su hijo. María, su Madre. Los Arcángeles. Todos presentes en el cielo. Se me mostró la luz. Jesús descendió de los escalones de mármol blanco del cielo y me ungió con una corona. ¡Fui salvo! Mi cerebro. Mi corazón. Mi alma. ¡Sanado!", añadió.

"Estuve 36 horas dormido antes de finalmente descansar. Al despertar, volví a ser yo mismo. La experiencia más enriquecedora y encantadora que he tenido. ¡Este tratamiento vale su peso en oro! Es muy, muy duro, pero me salvó la vida y, a su vez, salvó a mi familia", concluyó.

La ibogaína es una sustancia que proviene de la planta Tabernanthe iboga, originaria de África central. Se ha investigado su potencial para tratar la adicción, pero no ha sido aprobado para uso médico en los Estados Unidos.

McGregor no había estado activo en redes sociales, después de que en octubre sugiriera que se tomaría un descanso de X: "Hola a todos, me voy por un tiempo, ¡nos vemos pronto! Mi amor es inquebrantable. Gracias a todos".

The Notorious One también había eliminado su página de Instagram en las últimas semanas, ahora el misterio ha quedado resuelto.