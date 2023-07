Messi en Miami y Gundogan en Barcelona

20.000 personas esperaban la presentación de Messi como nuevo jugador del Inter Miami. Se agotaron las entradas para ver la presentación del argentino, que no llegaba solo. A su lado estaba su familia: su mujer, Antonella, y sus hijos, Tiago, Mateo y Ciro.

La compañía se completaba con Sergio Busquets, que ejerció como telonero y fue presentado antes que el argentino en la espectacular ceremonia organizada por el equipo de Florida.

Pasó Busquets y el camino quedó despejado para que Messi ocupara el escenario. Allí lo esperaba otra gran estrella, David Beckham, el propietario del equipo, para entregarle la camiseta de su nuevo equipo con el número «10».

«Quiero agradecer a toda la gente de Miami su acogida y cariño desde que llegué a esta ciudad. Estoy muy emocionado y muy feliz de estar aquí en Miami. Estoy deseando empezar a entrenar y vengo con las ganas que siempre he tenido de competir, querer ganar y ayudar al club a seguir creciendo», dijo Leo en su presentación. «Estoy seguro de que van a pasar cosas bien lindas», añadía.

«Es realmente un sueño hecho realidad recibir a Lionel Messi en Inter Miami», dijo Beckham para presentar al argentino, que tiene 36 años y ha firmado por tres temporadas, hasta 2026, cuando se disputa el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras, en Barcelona se presentaba Gundogan como nuevo jugador azulgrana. «Con Xavi hemos tenido muchas conversaciones y desde el primer momento me sentí muy a gusto. Él me expuso sus ideas claramente, cómo quería jugar, parecido a como he jugado en el City, porque la escuela de Xavi y de Guardiola es la misma. Me habló con total sinceridad, y no fue tanto lo que me dijo sino cómo lo dijo. Fue muy directo y en su carácter vi reflejado el mío», dijo el alemán, que ha llegado libre del Manchester City. «Quiero formar parte del resurgir del Barça, con mi experiencia puedo ayudar a Gavi y a Pedri».