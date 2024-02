El monumental cabreo del Barcelona con el arbitraje de la final de Copa

La derrota del Barcelona en la final de la Copa del Rey de baloncesto está suponiendo muchas críticas por parte de la afición culé con el arbitraje. Además, muchos jugadores y el técnico también hablaron alto y claro sobre este tema. "Le pitan técnica a Willy después de que le digan 'esto no es la NBA, chaval'. No hemos perdido por los árbitros, no me excuso. Pero no viene de hoy. Es la gota que llena el vaso", dijo Grimau.

Otro de los que habló fue Laprovittola: "Los árbitros se pueden equivocar pero hoy no voy conforme. Merecemos respeto", dijo. Abrines tampoco se calló nada: "No creo que hayamos perdido por los árbitros, aunque el criterio a veces no fuese el mismo", aseguró.

"Es lamentable este arbitraje", dijo un aficionado. "Nos están robando, no tengo palabras para definir esto", "Ya vale, por favor, van con el Madrid", son algunas de las muchas quejas de la afición.