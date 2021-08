Jorge Martín alcanza la cima tras romperse siete huesos

Deportes

Justo antes de cruzar la meta y completar su grandísima exhibición en Austria, a Jorge Martín le vinieron a la cabeza los recuerdos de lo que ha pasado antes de esta enorme victoria. Y es que el 17 de abril, el madrileño sufrió una tremenda caída en Portimao en la que se produjo siete fracturas. Una por cada uno de los golpes que se dio en los cinco interminables segundos en los que estuvo rodando por el asfalto. Impactos de hasta 25 G de fuerza que lo llevaron directamente al quirófano. Hasta tres cirujanos trabajaron al mismo tiempo sobre el cuerpo del piloto al que le dolía por todos lados. Se fracturó el primer metacarpiano, el escafoides y el hueso piramidal de la mano derecha; el maleolo y el peroné derechos; el quinto metacarpiano de la mano izquierda; y la meseta tibial y la cabeza del fémur de la pierna izquierda.

Se perdió esa carrera y las tres siguientes, para volver todavía muy por debajo de su nivel físico y bastante limitado. Sin ir más lejos, en Assen, justo antes del parón que ha acabado este fin de semana, se tuvo que retirar antes de tiempo porque no podía aguantar más. Así que su primera victoria en MotoGP en la temporada de su estreno, la que consiguió ayer en el Red Bull Ring, era hija del dolor y fruto de un proceso de recuperación en el que ha puesto todas sus energías. Y por eso tuvo algunos fallos de concentración en las últimas vueltas, emocionado recordando el duro camino que le acabó llevando a entrar en el selecto grupo de pilotos que han ganado en las tres categorías.

El chico de San Martín de la Vega deslumbró el sábado con una «pole position» estratosférica a lomos de su Ducati satélite. El talento puro para ser rápido a una vuelta lo tiene, quedaba por ver si sería capaz de replicarlo durante las 28 de la carrera de Estiria. Y vaya si lo fue. Nadie pudo seguirlo más allá de Joan Mir, que aguantó a su rueda hasta el último tercio de prueba.

Después tuvo que ceder y dejar que el del Pramac culminase su clase magistral. «No me he emocionado porque todavía no me lo creo. Soy joven, pero las lesiones me han hecho aprender mucho. Es un pasito más del gran sueño que espero cumplir algún día (el Mundial). Ganar en MotoGP no lo consiguen todos y ya lo he hecho», aseguraba nada más terminar.

Fue el mejor tanto antes como después del parón que se produjo por el espectacular accidente entre Pedrosa y Savadori. El español salió ileso, mientras que el italiano sufre una rotura en el maleolo derecho que le llevará al quirófano. A causa del impacto las dos motos, la KTM y la Aprilia, se incendiaron y retrasaron 45 minutos la nueva salida. Con la pista otra vez perfecta llegó el momento de Jorge Martín.