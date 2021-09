Deportes

Marc Márquez arañó el cuarto puesto en la última vuelta del Gran Premio de San Marino. La lucha con Mir y Miller se la llevó él con una acción de listo que le permitió superar a ambos en una misma curva.

Miller y Mir casi se tocan en la lucha que estaban teniendo, dejaron la puerta abierta y por ahí se coló Márquez, que si hace siete días tuvo una gran batalla con Bagnaia, en Misano estuvo siempre rodeado de pilotos y probando ese hombro.

Había dicho Marc que lo lógico es que estuviera entre el quinto y el décimo lugar y que todo lo que fuese por encima de eso sería un regalo. Y lo que se regaló en del Repsol Honda fue un grandísimo adelantamiento al final y ese cuarto lugar que le permite seguir creciendo. No estaba para ganar, pero al menos va sintiéndose cada vez mejor físicamente, lo que demuestra que pudiese recuperar dos posiciones en la última vuelta y después de más de 40 minutos sobre la moto.

“Ese último adelantamiento ha sido mérito de Mir. No ha sido mío, he visto que había sangre y que pasaría algo, porque se han ido largos y estaba cerca para aprovecharlo”, reconocía Marc. “Daba igual acabar sexto o cuarto, no nos cambiaba la película. Ha sido una carrera mejor de lo que esperaba, esas vueltas para coger a Miller, que iba solo y me han valido mucho la pena”, continuaba contento con el resultado.

Su objetivo era hacer una carrera sólida y lo consiguió: “Al principio me lo he tomado con calma para no fundirme. Era importante ser constante todo el rato, sin exagerar al principio y sin sufrir más de la cuenta al final. Prefería pecar de calma al comienzo y luego ir hacia adelante”.