Jorge Lorenzo se convierte en Leyenda de MotoGP

En mayo de 2002, justo el día en el que cumplía 15 años, Jorge Lorenzo debutó en el Mundial de 125cc. Lo hizo en el circuito de Jerez, el mismo lugar en el que ayer, a punto de cumplir 35, fue reconocido como «MotoGP Leyend», una especie de Salón de la Fama del motociclismo al que sólo tienen acceso los más grandes. Y Jorge es uno de ellos, con cinco títulos mundiales, tres de MotoGP, 68 victorias y 152 podios. Unos números brutales que podrían haber sido mayores de no haberse retirado a finales de la temporada 2019, seguramente antes de tiempo, cuando todavía le quedaba espectáculo que ofrecer. «Siempre queda alguna espina, porque una vida perfecta es imposible para todos, pero estoy muy contento de lo que he logrado. Pero claro, una vez pasado todo, quizá si me hubiese quedado en Yamaha hubiese conseguido más victorias y títulos; y si esa victoria con Ducati en Mugello hubiese llegado alguna semana antes, quizá tendría algún campeonato con Ducati y puede que estuviera todavía en activo», reflexionaba el balear en la sala de prensa del circuito Ángel Nieto.

Si en la marca italiana no se hubieran apresurado tanto en buscarle un sustituto, justo antes de que cogiese el aire a esa moto, ese tacto de ayer se habría retrasado. Pero él prefería no mirar atrás demasiado y sí hacia adelante, donde bromeaba con su paternidad. «A este ritmo, igual directamente paso a ser abuelo, tengo casi 35, mi madre me tuvo con 23 y mi padre con 28, así que ya voy un poco tarde, pero me llegará el momento cuando esté preparado», comentaba. Lo que no querría es que su hijo fuese piloto. «Creo que lo intentaría evitar, porque he vivido más momentos buenos que malos, pero he arriesgado mi vida, he tenido lesiones importantes, y como padre no querría que mi hijo lo pasase mal. Es un deporte maravilloso, ver las motos en la tele es espectacular, pero los padres lo pasan mal y no le iba a patrocinar, eso seguro», continuaba.

Ha compartido época con dos mitos como Valentino y Márquez y les quitó tres coronas. De 2013 a 2019 fue el único que ganó el Mundial además de Márquez. Ahora se dedica a las carreras de coches para matar el gusanillo y está empezando a ser comentarista.