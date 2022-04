El triunfo de Aleix Espargaró en Argentina no es uno cualquiera. Por eso, lo primero que hizo al cruzar la línea de meta fue parar la moto y soltar unas cuantas lágrimas. Ese llanto significaba muchas cosas, porque después de 284 carreras en todas las categorías y 200 en la clase reina, el mayor de los Espargaró conseguía la primera victoria de su vida. Un día histórico para él, porque no todos los pilotos explotan a los 16 años y son genios a los que les quitas el chupete y ya saben cómo subirse al podio. Aleix ha tenido un camino más largo y más callado en la élite, donde ha ido poco a poco haciéndose un hueco y dando pasos adelante sin tener la mejor moto.

A los 32 años ha alcanzado la cima a la que otros llegan con la mitad, y quizá por eso le supo tan bien. Para el motociclismo empieza a ser un veterano, pero a cambio de eso puede disfrutar de este deporte mientras forma una familia. Siempre que puede viaja a los circuitos con su mujer, Laura, y sus hijos, Max y Mía, pero Termas de Río Hondo es un viaje de 31 horas desde España y hace falta tomar tres aviones. Por eso esta vez se quedaron en casa y no se ha cansado de acordarse de ellos cada vez que tenía un micrófono delante. Lleva esos tres nombres en la visera del casco y antes de subirse al podio ya habló con ellos por videollamada. A su hermano lo tiene siempre en los circuitos y Pol, que se había caído unas vueltas antes, lloró en el box del Repsol Honda cuando el primogénito pasó la bandera de cuadros.

“Me ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí, es un momento muy especial, tenía mucha presión, porque todos me decían que iba a ganar por el ritmo que tenía. Pero no ha sido fácil, me ha faltado grip y no podía pilotar como quería. Quiero dar las gracias a toda la familia de Aprilia”, decía el protagonista del día, que no falló y cumplió con los pronósticos. Se lo puso difícil Jorge Martín, que aprovechó su mejor salida para ponerse delante e intentar escapar. Aleix salió peor, pero se colocó a la rueda del de Ducati para ir dejando pasar las vueltas y esperando su momento. A falta de cuatro vueltas y media completó el adelantamiento que se la había resistido dos veces al final de recta y entonces ya agarró con fuerza la victoria que buscaba. Abrió un pequeño hueco y el resto ya fue disfrutar. “Estoy muy feliz, no me lo acabo de creer, ha sido un fin de semana tan bueno que todos me decían que iba a ganar y nunca había gestionado algo así. Han sido muchos años sufriendo, la noche anterior me decía a mí mismo que lo disfrutara y estuviera tranquilo y lo he conseguido”, explicaba en DAZN Aleix, que se acordó también de sus padres. “Dedicarle la victoria a ellos, a Ana y Genís, sus esfuerzos ya habían valido la pena teniendo a dos hijos aquí y dos familias preciosas, pero ahora tienen además dos ganadores y va para ellos”.

Aleix es ahora también el líder del Mundial después de tres carreras en las que ha habido nueve pilotos diferentes en el podio. El campeonato está más abierto que nunca a la espera de Marc Márquez y el mayor de los Espargaró reclama su derecho a seguir ampliando el sueño. “Somos ganadores de una carrera, somos líderes del Mundial. La realidad es que estamos ahí, queda mucho por trabajar pero somos uno de los candidatos, eso está más claro que el agua”.