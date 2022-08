Marc Márquez está este fin de semana en circuito de Spielberg, donde se disputa el Gran Premio de Austria de MotoGP. Evidentemente no ha ido a competir, pero sí a estar cerca del equipo HRC en estos momentos de crisis, en los que la moto japonesa no funciona. No quiere desconectarse ahora que las cosas no van bien y va a hablar con su equipo y con los ingenieros sobre la evolución de la moto para este fin de temporada y sobre todo para el año que viene.

Este jueves, aprovechando su presencia, el Repsol Honda organizó una rueda de prensa para los enviados especiales en Spielberg, para contar cómo va la recuperación del brazo derecho después de la cuarta operación y sus sensaciones sobre cuándo cree que podrá volver a subirse a la moto.

¡INSÓLITO! 😱



La tormenta en los alrededores del Red Bull Ring hizo que la rueda de prensa de Marc Márquez concluyera antes de tiempo 😅#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/tnPjdioI6Y — DAZN España (@DAZN_ES) August 18, 2022

Lo habitual en estos casos en MotoGP es que el piloto comience atendiendo a los medios en inglés y después de unas cuantas preguntas cambiar al castellano para los periodistas españoles. Pero los planes se cambiaron cuando la planta de arriba del hospitality de HRC en el paddock del Red Bull Ring comenzó literalmente a temblar. Se movían los cuadros y el techo y Marc se detuvo mientras contestaba: “¿Esto es seguro?”, le dijo al jefe de prensa. Por la ventana ya se veía el vendaval de lluvia y viento que se estaba desatando en esos momentos. “A mí me da igual, porque no voy a correr, pero pobres mis compañeros”, bromeaba antes de tratar de seguir con su respuesta.

Una pregunta más hubo antes de que se decidiera suspender la comparecencia y tanto el piloto como los periodistas pasaran a la planta de abajo del camión de HRC y así evitar problemas con la lluvia y el viento que no cesaban. La parte en castellano de la rueda de prensa quedó aplazada para otro momento a causa de la lluvia que, según las previsiones, va a caer durante todo el fin de semana y que va a influir en la lucha por el campeonato del mundo de MotoGP.

Quartararo llega a Austria como líder de la general con 22 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró, que ha tenido dos semanas para recuperarse de la fractura que sufrió en el pie tras la caída en los entrenamientos del GP de Silverstone. El tercero es Bagnaia, que después de ganar en Inglaterra se colocó a 49 puntos del liderato y recuperó algunas opciones de luchar por el Mundial.