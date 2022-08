Bagnaia gana, Quartararo responde y Aleix sufre

¿Pueden dos pilotos ganar la misma carrera? La respuesta es sí y sucedió en Austria.. La tercera victoria consecutiva de Pecco Bagnaia, una racha que no había conseguido nunca en MotoGP, debería haberle dado más beneficios al italiano, pero Quartararo respondió como lo hace un campeón para que su pérdida sólo fuese de cinco puntos. Así que el italiano ganó en Austria, y también lo hizo de alguna manera el francés, que se mantiene firme en el liderato del Mundial y de paso le mete más distancia a Aleix Espargaró, el gran derrotado del día.

Era muy difícil responder al dominio de Ducati en Spielberg, pero Quartararo se las apañó para ser ese piloto fiable que ha dado un paso adelante mentalmente. Ha aprendido lo que hay que hacer para ser campeón y una de esas cosas es la de sumar todo lo que se pueda cuando el día no está para ganar. Cuatro Ducati empezaron la carrera en cabeza, pero al final sólo Pecco pudo terminar por delante del francés, que tiene la fórmula para que sólo su Yamaha sea competitiva. Ya lo decía el viernes, estaba convencido de que sería Bagnaia su gran rival por el título. Y no era un menosprecio para Espargaró, se trataba de una realidad que se puede empezar a confirmar.

De no haber tenido un comienzo de curso tan malo, con problemas para adaptarse a la Desmosedici 2022 y varios errores imperdonables, ahora estaría mucho más arriba, pero a pesar de su gran momento está a 44 puntos del liderato y va a necesitar que Quartararo se equivoque un poco más a menudo.

Bagnaia se puso pronto en cabeza y decidió que tenía que marcharse. Lo hizo con otras tres Ducati detrás, pero demostrando que el jefe del proyecto es él. El neumático blando delantero no era su preferido, pero le bastó para ganar de principio a fin, como estaba previsto en un trazado que a pesar de la nueva “chicane” es perfecto para el marca italiana.

Cumplió con su misión de sumar los 25 puntos, pero la fiesta no pudo ser completa por la respuesta de Quartararo, que hizo una carrera de menos a más, con una salida no demasiado perfecta pero un ritmo que le permitió ir recogiendo cadáveres. El panorama no era muy bueno, porque con tantas Ducati por delante lo lógico es que le hubieran recortado mucho la ventaja, pero él paró el golpe e hizo que sólo fueran cinco puntos metiéndose segundo entre la marea roja. “Salgo reforzado, sí, me cuesta mucho aunque no lo parezca, sufro mucho para adelantar y estar delante. He dado mi máximo, cinco o seis veces casi me caigo, me he notado que estaba más concentrado de lo normal, con muchos reflejos. Tengo la confianza muy alta”, confesaba el francés, que no tiene ninguna duda sobre el peligro de Bagnaia de aquí al final: “Yo lo veo el rival más fuerte, ha ganado cinco veces, es mi rival número uno, pero me ha gustado ver de dónde estábamos aquí y dónde hemos llegado”, explicaba.

Bagnaia quería ver la botella medio llena con esos cinco puntos recortados con el liderato, otro pasito para confirmarse dentro de la pelea. “Siempre he pensado que se podía luchar por este campeonato, no empezamos de la mejor manera posible pero lo vamos a intentar mientras tengamos posibilidades. Me he equivocado muchas veces este año, he arriesgado cuando no tocaba y cuando haces un error tienes que aprender. Me falta mucho pero he dado un paso adelante y se nota en los resultados. En muchas vueltas hoy he visto que si apretaba un poco más me caía y he sabido controlarme. Este circuito nos ayuda un poco y lo hemos aprovechado”.

El que peor parado salió del Red Bull Ring fue Aleix Espargaró, que confirmó en la carrera las malas sensaciones de todo el fin de semana. Firmó un sexto puesto que le aleja hasta los 32 puntos de Quartararo y le obliga a volver a empezar la remontada. Lleva varias carreras haciendo la goma, pero queda mucho por delante y su situación es buenísima para la parte final del año. La Aprilia sufrió más de la cuenta en Austria, pero en el resto de trazados es de las más regulares. Hay Mundial para Aleix a pesar de la solidez de Quartararo y de que por detrás acecha Bagnaia.