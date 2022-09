Marc Márquez vuelve con un sonrisa

Marc Márquez ha vuelto a subirse a la moto 100 días después de su cuarta operación en el brazo derecho. Un día importantísimo que acabó con una sonrisa, porque sus sensaciones son buenas y sus tiempos fueron competitivos desde el principio.

A partir de las 09:30 hora local, el ocho veces Campeón del Mundo ha completado una breve primera tanda para evaluar inicialmente el brazo derecho. Con todas las señales positivas, el piloto del equipo Repsol Honda ha pasado al modo de trabajo y ha comenzado su programa de pruebas.

Completando un total de 39 vueltas antes de realizar el descanso para comer, Márquez ha terminado su primer día de entrenamientos con un mejor registro de 1:32.395 milésimas, suficiente para ocupar la 11ª posición en la parrilla del GP de San Marino del pasado domingo. Aunque los tiempos por vuelta no han sido el centro de atención, Marc ha terminado el día a poco más de 1 segundo del piloto más rápido de la jornada.

“Sabía que el primer día sería difícil, pero me he concentrado en recuperar sensaciones. Me siento bien. Solo llevaba dos semanas entrenando y me ha costado adaptarme al principio, pero he pilotado por instinto y los tiempos no han sido malos”, explicaba Marc después de esa primera tanda tras la operación en la que le rotaron en húmero en busca de que recuperara toda la movilidad y la fuerza en la articulación.

“Lo más importante es ir recuperando la forma física. Quería rodar un poco más por la tarde, pero mañana seguiremos trabajando e intentar hacer más vueltas”, confirmaba. Se saltó la sesión de la tarde pero este miércoles volverá a pista a pesar de las agujetas, una buenísima señal sobre el estado de recuperación de ese brazo derecho.

“Los demás vienen con un ritmo diferente y se pueden centrar en ir lo más rápido posible. Todavía es pronto para entender la moto al cien por cien. Hoy estamos contentos por haber vuelto. Mañana tendremos una mejor perspectiva de lo que nos funciona y lo que no”, concluyó el piloto del Repsol Honda.