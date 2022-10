El tremendo enfado de Aleix Espargaró en Tailandia: “La moto no funciona”

Las Aprilia de Aleix Espargaró y de Maverick Viñales no lo están pasando bien en Tailandia, el Gran Premio que más se les está atragantando en esta temporada 2022. Ninguno de los dos pudo pasar a la Q2 por los problemas de tracción de su moto, que no se ha adaptado bien a las carcasas que ha llevado Michelin a Buriram para los neumáticos traseros.

Aleix está luchando por el Mundial y no puede permitirse otro paso atrás, por eso era entendible el enfado con el que entró en el box después de terminar la Q1 y firmar el puesto decimotercero en la parrilla de salida para la carrera. No pudo hacer un tiempo lo suficientemente bueno para estar entre los doce mejores y le tocará remontar a pesar de las malas sensaciones.

✅ @marcmarquez93 y Oliveira pasan a la Q2



❌ @AleixEspargaro se queda fuera en un momento clave del año. ¡OJO A SU ENFADO AL LLEGAR AL BOX! 😡#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eGQx5XEYJG — DAZN España (@DAZN_ES) October 1, 2022

“No sé qué pasa, es un circuito que me gusta y que Maverick siempre ha hecho podio cuando hemos corrido aquí. Y la moto no funciona, no tracciona absolutamente nada. El ritmo de carrera no es malísimo, pero estamos siempre una o dos décimas por detrás. Con el tiempo que he hecho en la Q1 hubiera salido octavo o noveno en la Q2, pero siempre vamos un pelín detrás”, se lamentaba el catalán en los micrófonos de DAZN después de un sábado complicado para él.

🔊 "La moto no funciona, no tracciona absolutamente nada..."@AleixEspargaro sobre lo mal que le está yendo a Aprilia el circuito de Tailandia #ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/2PkIETbzUN — DAZN España (@DAZN_ES) October 1, 2022

Después del fallo de su equipo en Japón, donde su carrera se arruinó antes de empezar por un error humano, Aleix quería tomarse la revancha en Tailandia y el jueves les dijo a sus ingenieros que iba a ganar. En Motegi se les olvidó quitar el mapa de ahorro de combustible que se usa para la vuelta de formación, en el que la moto no pasa de 80 kilómetros por hora, y tuvo que ir al pit lane tras la vuelta de reconocimiento y salir desde allí con la segunda moto. Intentó remontar y llegó hasta el puesto 16, pero por primera vez en todo 2022 no puntuó.

En Buriram también tendrá a sus dos rivales por delante en la parrilla de salida. Pecco Bagnaia saldrá tercero y Fabio Quartararo, cuarto, ambos por detrás del “poleman”, que fue el “rookie” Bezzecchi y de Jorge Martín, que acabó segundo y rozó su tercera “pole” del curso.