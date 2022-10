Izan Guevara: “Cuando me dijeron que me parecía a Rossi aluciné”

Izan Guevara ha ganado el título de Moto3 con 18 años y en su segunda temporada en la categoría. Una hazaña al alcance de unos pocos elegidos. Ahora sólo piensa en terminar en curso en Valencia con otra victoria y empezar a preparar su salto a Moto2 en 2023 también de la mano del Aspar Team.

¿Cuánto ha tardado en ser consciente de que es campeón del mundo?

Poco a poco asimilándolo, porque son palabras mayores ganar algo así. Deseando llegar a Mallorca para celebrarlo con mi gente y tenerlo ya todo más claro esto de ser campeón del mundo.

No le costó mucho cerrar el título, que es lo más difícil, a la primera y ganando...

El inicio de temporada fue complicado, tuvimos algunos problemas y perdimos muchos puntos respecto a los primeros. De Jerez a Assen enlazamos seis podiums consecutivos y nos fuimos a las vacaciones con sólo tres puntos por detrás de Sergio. Ahí me di cuenta de que podíamos ser campeones del mundo. Sacábamos a Foggia 60 puntos, en Silverstone nos quitó 25 porque nos tiraron a Sergio y a mí. En Misano consigo por primera vez en mi vida liderar un Mundial. Y llega Aragón y Japón, con dos victorias seguidas, en Tailandia consigo prepararme la primera bola de partido de cara a Australia. Llegué el jueves un poco nervioso con los medios muy encima y eso, pero cada vez que se acercaba el domingo menos nervioso estaba. Al final la carrera fue en seco el feeling era muy bueno, me puse a rodar en el grupo delantero, me encontraba de lujo y sabía que si salía primero de la última curva podía ganar y eso hice.

¿Quería conseguir el Mundial ganando?

En ningún momento me planteé eso, pero me vi fuerte y dije, vamos a intentarlo.

Segundo año en Moto3, 18 años cumplidos en medio del mundial y campeón...

Hemos ganado en el segundo año, que lo hizo gente como Rossi, por ejemplo, y estoy disfrutándolo.

Ahora Moto2, ¿quiere ganar también el título antes de ir a MotoGP?

Es una categoría totalmente nueva para mí y muy complicado. Hay que gestionar muy bien los neumáticos. Doy el salto con la misma estructura que tengo ahora, con Aspar. Trabajaré igual que en Moto3, pero el cambio en cuanto a potencia y neumáticos es grande. Trataré de hacer un buen año y a aprender.

Usted no quería jugar al fútbol...

Soy muy cabezón y me apuntaron a fútbol con dos años y medio, por lo que me dicen me quedaba en la pared, lloraba y al final en Reyes me regalaron la moto y así empezó todo con 3 añitos.

¿Ahora qué le dicen sus padres?

Pensaban que me iba a cansar al cabo de un tiempo, que me aburriría y lo dejaría, pero no aquí seguimos en activo. Es lo que elegí y ellos me respetaron.

¿Cómo es el Izan Guevara piloto?

Gino Borsoi, mi jefe en el Aspar Team, me dijo que me parecía a Valentino Rossi y yo aluciné y pensé: “¡Hala!”. Tengo un estilo fino encima de la moto, no voy forzado y me parezco más a Pecco Bagnaia, que es un piloto muy fino.

¿Cómo ve el título de MotoGP, que se va a decidir en Valencia?

Pecco lo tiene muy de cara, solo tiene que conseguir dos puntos, que gane el mejor.

¿Y usted en Valencia qué buscará?

Tengo dos objetivos de cara a Cheste: superar los 300 puntos en el Mundial, que ahora tengo 294, y el otro es ganar en Valencia y hacer el pleno de vencer en las cuatro carreras españolas este año, que llevo tres de tres.