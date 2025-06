Álex Márquez: "Marc va rápido en Motorland hasta con una bicicleta"

Cuando la rueda trasera de la moto de Marc Márquez patinó en la salida, algunos pensaron que la Sprint de Aragón podía tener algo de emoción... pero no. Incluso con un error al principio, el número «93» siguió dominando en uno de sus jardines preferidos. Sí que pasó un poco de peligro cuando se tocó con la moto de Acosta, que llegó desde atrás mucho más rápido que él, pero hasta ahí llegaron los giros de guion. El resto fue lo esperado, porque no le costó ponerse tercero, ni tampoco sufrió mucho para adelantar a Morbidelli. El único que le quedaba por delante era su hermano Álex, que durante unas vueltas soñó con escaparse y cambiar el destino. «He tenido un rayito de esperanza cuando he visto que Marc salía mal. En ese momento yo no sabía en qué posición estaba él. He pensado: ‘‘A lo mejor se ha metido en un jaleo, está octavo o noveno y le cuesta salir de ahí’’, por eso he tirado las primeras vueltas», confesaba el pequeño de los Márquez, al que la realidad se le lanzó encima muy pronto.

Cuando quiso mirar hacia atrás, Marc ya estaba a su rueda y únicamente tuvo que decidir en qué momento ponerse primero. «Detrás de Álex se ha calentado el neumático delantero. Por eso me lo he tomado con calma, y he esperado el momento en el que bajase el rendimiento de las gomas, que es cuando me encuentro más cómodo. Es lo que hemos hecho. Y luego, hasta el final a hacer el ritmo de 1:47 de todo el fin de semana», contaba el «93», como si le hubiese resultado sencillo.

Y es que fue así, porque incluso en la carrera corta le sobró tiempo para poner de nuevo todo en su sitio y dar otro saltito en el liderato del Mundial de MotoGP.

Álex Márquez, realista

Ya son 27 puntos de ventaja sobre Álex, que mira hacia adelante y para atrás. «Honestamente, miro un poquito la distancia que hay con Pecco, porque hay que ser realistas también, y lo dije el jueves, nadie daba un duro por que ahora estaríamos segundos con esta distancia respecto a Pecco. Para nosotros estar segundos ya es un regalo. Estamos en una situación muy buena, donde podemos soñar con algo grande, pero hay que ir carrera a carrera y aprovechar las oportunidades». Álex no dejó pasar a su hermano cuando lo tenía detrás, es que sabía que no podía luchar con él en un sitio donde Marc va con una marcha más respecto a los demás. «No he defendido el puesto porque he preferido utilizar un poco la cabeza y tratar de no perder tiempo en una lucha tonta, porque cuando alguien es medio segundo más rápido, al final sabes que te va a acabar ganando el 90 por ciento de las veces. Marc no es una referencia aquí, le pones en una bicicleta y va rápido. No te puedes comparar con él», insistía.

La distancia entre Marc y Bagnaia se dispara ya hasta los 84 puntos, con el italiano despeñado del cuarto puesto de la parrilla a un decimosegundo que le dejó sin puntos, y lo mantiene estancado en un saldo de cuatro de los últimos 86 posibles. Pecco no encuentra el «feeling» con su Ducati, mientras su compañero mira hacia adelante y suma más ventaja. En Aragón busca el pleno este domingo tras el Sprint y la Q2, donde hizo una «pole position» de récord a pesar de un enorme susto.