MotoGP: Los números que confirman el gran problema en el que está metido Pecco Bagnaia

«Ni antes era tan bueno ni ahora es tan malo. Volverá a ser el de antes», decía Pedro Acosta sobre el callejón, por ahora sin salida, en el que está metido Pecco Bagnaia. El italiano ha ganado dos títulos y ha sido una vez subcampeón en los tres últimos años, pero ahora no encuentra ninguna razón para sonreír. No le salen las cosas, no encuentra las buenas sensaciones con una moto sobre la que dominó hace muy poco y no es Motorland un circuito que le guste especialmente.

Su falta de confianza en el tren delantero de la Ducati le está amargando la existencia y por mucho que busca soluciones, por ahora no las encuentra.

«Estamos probando diferentes cosas», admitió este viernes tras pasar el corte de la Q2 noveno, por los pelos. «La situación no es fácil, así que estamos buscando diferentes soluciones. Probamos algunas cosas y no sentí grandes mejorías», confesaba en Alcañiz tan serio como en las últimas semanas.

En el otro lado del box del Ducati Lenovo, Marc Márquez es líder destacado del Mundial, y el italiano reconoce que ahora mismo no puede compararse con el «93», porque «está a otro nivel». Bastante tiene Pecco con lo suyo, porque además está perdiendo el pulso claramente con Álex Márquez, que lleva la Ducati de 2024, y hasta pilotos de otras marcas le han robado puntos y podios.

El rojo de su Ducati está perdiendo brillo y los números de este arranque de temporada lo confirman. Después de siete fines de semana, Bagnaia es tercero del Mundial, con 124 puntos, a 72 del liderato. Todavía no ha conseguido un pleno de 37 puntos este curso y en las últimas dos citas sólo ha sumado cuatro, que rescató en el Sprint de Silverstone. Sólo ha ganado una carrera larga, la del domingo de Texas, y porque Marc se fue al suelo.

La temporada pasada, después de siete fines de semana, el italiano sumaba 153 puntos y era segundo del Mundial de MotoGP a 18 de Martín. Acababa de firmar su primer pleno, en Mugello. Y ya había ganado cuatro carreras de domingo a estas alturas.

Y si se mira a 2023, la comparación es todavía más dramática para él, porque entonces, tras siete citas, era líder del Mundial con 170 puntos, 16 más que Jorge Martín, y ya tenía dos plenos y seis triunfos, tres Sprints y tres carreras largas. A día de hoy, antes de que se dispute el sábado del Gran Premio de Aragón, acumula 29 puntos menos que el curso pasado y 46 menos que en 2023 a estas alturas.

Una sangría que le está dejando sin opciones con sólo un tercio del campeonato disputado. Queda mucho y todo puede cambiar, pero necesita un punto de inflexión de manera urgente. Ahora llegan dos circuitos (Mugello y Assen) que le son favorables y si no empieza a remontar ahí...

En Motorland, Marc Márquez juega en otra liga, una muy distinta a los demás, y en la primera jornada metió un poco, bastante, de miedo a sus rivales. No es que dominase las dos sesiones de ayer, es que arrasó en ellas, especialmente en la primera, aunque es verdad que en la segunda, la de la tarde, ni siquiera hizo a tope sus dos últimos intentos.