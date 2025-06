MotoGP: Un salvaje Marc Márquez firma una "pole" de récord en Motorland

Como se esperaba, Marc Márquez ha volado en la Q2 del Gran Premio de Aragón para romper la racha de tres "poles" consecutivas de Fabio Quartararo y firmar el mejor tiempo nunca antes marcado en el circuito de Motorland. Ha tenido que exprimirse a fondo el de Cervera, con una última vuelta en la que la Ducati le dio un enorme susto, con un trallazo que demostraba que estaba dándolo todo para mejorar el récord que él mismo tenía. Lo batió en 0.097 para dejarlo en 1:45.704 y salir primero tanto en la Sprint como en la carrera larga. El año pasado arrasó en ambas y ahora mismo es el favorito para repetir.

"He encontrado demasiado el límite incluso. Con el primer neumático quería posicionarme en la primera línea, pero con el segundo he exagerado demasiado y he cometido algunos errores en la vuelta, con las piernas volando incluso", explicaba en Dazn sobre una vuelta en la que la Ducati amenazó con mandarlo al suelo.

"Objetivo cumplido, y ahora toca lo más importante. En la Sprint, sobre todo, espero a Álex, que es fuerte con el neumático blando", continuaba el "93", consciente de que el principal rival es él mismo.

"Hay que elegir bien el neumático trasero, porque no veo tan claro que sea el blando, pero viendo los ritmos es mejor no inventar e ir a lo que hagan los demás, que será el blando. Hay que gestionar la carrera, y sobre todo, concentración y a acabarlo bien", añadía sobre a su prioridad de no cometer errores al verlo tan fácil.

Al menos en la Sprint espera que Álex esté cerca, después de quedarse a 0.200 tanto en el viernes en la Práctica como este sábado en la Q2.

Morbidelli sorprendió con una tercera plaza a menos de tres décimas, pero ya el cuarto, Pecco Bagnaia, está a 0.6 de Marc Márquez.