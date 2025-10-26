Brutal accidente entre José Antonio Rueda y Dettwiler en Moto3

José Antonio Rueda y el suizo Noah Dettwiler han sufrido un fuerte accidente durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang. La acción ha sido tan absurda como peligrosa y ha acabado con ambos pilotos evacuados en helicóptero al hospital.

Todo se produjo cuando el español, vigente campeón del Mundo de la categoría, no vio al suizo, que iba muy despacio sobre el piano. Rueda chocó de manera violenta con la parte trasera de la moto de Dettwiler, y los dos salieron despedidos de manera muy dura. Quedaron tendidos en el suelo y rápidamente llegaron los servicios médicos.

Según Dazn, José Antonio Rueda se encontraba bien, aunque muy dolorido, mientras le iban realizando pruebas que estaban teniendo buenos resultados en un principio.

El accidente cambió el plan de carreras de este domingo en Sepang. La de Moto3 quedó reducida a diez vueltas y la de Moto2 fue desplazada a la tercera del día, después de la de MotoGP.