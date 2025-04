Horario y donde ver online TV el Gran Premio de Qatar 2025 de MotoGP

El Mundial de MotoGP ha llegado en su cuarto Gran Premio de la temporada 2025 en el Circuito de Losail. Tras un error en Austin hace dos semanas, Marc Márquez se ha repuesto con fuerza, lidera el campeonato con 98 puntos tras su victoria en la sprint del sábado, a solo dos puntos le sigue su hermano Álex Márquez. La parrilla se completa con un Pecco Bagnaia al acecho, mientras que Jorge Martín, tras superar una lesión, firmó un sólido retorno.

"Hemos mantenido el rendimiento del principio de temporada. En Austin cometimos un error y ya está, este fin de semana está siendo algo inesperado, porque Qatar me cuesta. Me he sentido muy bien con la moto, vamos a ver si mañana podemos mejorar algo de cara a la distancia de carrera. Sabía que mi ritmo era mejor que el de Álex, que me ha atacado en la primera vuelta. Yo sabía que necesitaba un par de vueltas antes de poder escaparme, pero estoy muy contento con el desarrollo de la carrera", comentó Marc Márquez el día de ayer tras la Sprint.

Jorge Martín, vigente campeón de MotoGP, sufrió un complicado inicio de temporada 2025 tras dos graves lesiones: primero, fracturas en la mano derecha y el pie izquierdo durante los test de pretemporada en Sepang, y posteriormente una fractura de escafoides en la muñeca izquierda por un accidente mientras entrenaba en supermoto antes del GP de Tailandia. Ahora, en la carrera principal de este domingo, buscará consolidar su vuelta y empezar a recortar distancias en un campeonato liderado por Marc Márquez.

Dónde ver el GP de Qatar 2025 de MotoGP, online TV

El Gran Premio de Qatar de MotoGP 2025 se puede ver a través de DAZN y también mediante Movistar Plus+, que incluye los canales de DAZN en su oferta, como DAZN 1 y DAZN 1 Bar. Además, la plataforma MAX también emite el evento. También podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura del GP Qatar 2025 de MotoGP a través de LARAZÓN.es

Horarios del GP Qatar 2025: ¿A qué hora es la carrera de MotoGP?

Además del Warm Up de MotoGP será a las 14:40 horas, las carreras del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2025 se disputarán en los siguientes horarios: