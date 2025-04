MotoGP: llega la noticia que todo el mundo esperaba sobre Jorge Martín

Por fin ha llegado la noticia que todo el mundo estaba esperando en MotoGP. Jorge Martín ya tiene fecha para su debut esta temporada y será este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, la cuarta cita de la temporada. Aprilia acaba de confirmar que el vigente campeón ha superado una última revisión médica y tiene el ok de los doctores para viajar y subirse por primera vez a la moto en 2025. Ya aseguró el madrileño que la primera opción de regreso tras sus lesiones sería en el circuito de Losail y sus previsiones se han confirmado. Otra cosa es cómo esté de ritmo el ex del Pramac, porque prácticamente no ha podido probar la Aprilia, su nueva moto desde el mes de enero.

Jorge Martín se cayó en el primer día de entrenamiento de pretemporada, en el circuito de Sepang, en Malasia, y desde entonces todo ha ido de mal en peor para él. Tuvo que abandonar esa primera sesión de test y tampoco pudo estar en la siguiente, en Tailandia, escenario del primer Gran Premio del curso. Su idea era estar recuperado para la carrera inaugural, pero cuando ya estaba listo y se probaba haciendo motocross volvió a caerse y esta vez sí que se hizo más daño todavía, especialmente en la mano izquierda donde sufrió una triple fractura muy delicada y lenta de recuperar.

Esto le ha llevado a perderse las tres primeras citas del calendario: Tailandia, Argentina y Estados Unidos, y ahora se acaba de saber que sí podrá estar este viernes en los primeros libres del GP de Qatar. "Tengo muchas ganas de volver a la pista y estoy contento de al menos poder intentar correr en Qatar. El objetivo será ganar confianza con la RS-GP25 y empezar a dar algunas vueltas. No sé cómo será mi estado físico; sin duda, no estoy al 100 %. Intentaremos dar lo mejor de nosotros y mejorar poco a poco. Físicamente, ni siquiera estoy seguro de poder terminar la carrera, pero si lo logramos, será una victoria, porque significará que estoy empezando a recuperarme. Tenemos que ir paso a paso para intentar volver a nuestro nivel normal lo antes posible", reconocía Jorge Martín sobre lo que le espera este fin de semana en su vuelta a las pistas.