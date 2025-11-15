Sin Marc Márquez, no hay dueño en MotoGP

Marc Márquez llega este sábado a Valencia, pero no para subirse a la moto. Su agenda del fin de semana incluye solo celebraciones. Primero recoger el BMW que se entrega al mejor «poleman» de la temporada y que ya es suyo; y después, participar en el fin de fiesta de la gala de los campeones, donde recibirá el trofeo que confirma que es campeón del mundo de MotoGP en 2025.

La pista no la va a pisar más allá de para hacerse una foto con su nuevo coche. Eso se lo deja a los demás, que no se ponen de acuerdo sobre quién es el dominador cuando falta el «93». Y es que desde que no está Marc no hay dueño en la categoría reina, que cada domingo encuentra a un ganador distinto en lo más alto del podio. Van seis Grandes Premios consecutivos con una cara nueva como vencedor de la carrera larga.

En Cataluña ganó Álex Márquez, en San Marino, su hermano Marc; Japón coronó a Bagnaia, Indonesia, a Aldeguer, mientras que en Australia dio la sorpresa Raúl Fernández. En Malasia fue Marco Bezzecchi y ahora está por ver si en el Ricardo Tormo de Cheste hay un séptimo ganador distinto. Una tendencia que contrasta con lo que sucedió antes de que Marc se lesionara. En la parte central de la temporada, el ya campeón del mundo encadenó siete victorias seguidas, desde Aragón hasta Hungría pasando por Italia, Países Bajos, Alemania, República Checa y Austria.

Un arreón que incluyó también las siete Sprints y le dejó solo en el camino hacia el séptimo título de la categoría reina. En Montmeló fue segundo junto a su hermano en la gran fiesta de los Márquez, y en San Marino volvió al triunfo en domingo para arrancar esta racha de ganadores diferentes que sigue vigente a la espera de un nuevo nombre, que podría ser el de Pedro Acosta en el cierre de su segunda temporada en MotoGP.

Acosta, cada vez más cerca

El murciano fue el más rápido este viernes en la segunda sesión del día, la Práctica, en la que se lucha por un acceso directo a la Q2. Dominó por delante de Marco Bezzecchi, que se quedó a 53 milésimas y es otro de los candidatos al triunfo junto con Álex Márquez. «Hay mucha gente competitiva este fin de semana. Está Marco con la Aprilia, que últimamente está bastante imparable. También están las motos del VR46, Álex Márquez está cuarto… Hay que tomárselo con calma, ver qué neumáticos decidimos utilizar y trabajar un poco en el ritmo», contaba Acosta, convencido de que será importante tener una buena posición en parrilla. «En el momento que salgo delante no tengo que apretar tantísimo en las primeras vueltas, lo comprobé en la Sprint de Portimao. Hay que tomárselo con calma y salir concentrado y sin hacer errores», terminaba.